Передний дефлектор — для внешней красоты автомобиля, а для чего задний, объяснили эксперты

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Автолюбители всегда были склонны к индивидуализации своих автомобилей, и дефлекторы — это аксессуар, который некоторые поклонники устанавливают на передние и задние окна. Хотя некоторые могут счесть это показным, на самом деле это очень важный вариант для тех, кто хочет придать автомобилю нетрадиционный вид.

Передний дефлектор, расположенный над лобовым стеклом, имеет сходство с внутренними солнцезащитными козырьками или тонированной полосой вдоль верхней части стекла. Его основная цель — защитить глаза водителя от слепящих лучей, но он неэффективен утром и вечером, когда солнце находится в самой низкой точке, что приводит к необходимости использования солнцезащитных очков. Кроме того, внешний дефлектор не защищает от света фар встречного транспорта.

Помимо основной функции, некоторые водители предпочитают внешнюю эстетику дефлектора и считают его важным компонентом общего вида автомобиля, несмотря на возможный аэродинамический шум, который он может создавать. Для них внешняя красота автомобиля является главным приоритетом.

Но каково назначение заднего дефлектора? У него есть несколько вариантов. Некоторые задние дефлекторы крепятся плотно к стеклу только для эстетики, они окрашены в цвет кузова автомобиля, сливаясь с ним и дополняя его общий вид.

Однако некоторые функциональные дефлекторы разработаны с более продуманным и сложным подходом, что говорит об их преимуществах. Такие дефлекторы перенаправляют входящий поток воздуха немного дальше, за заднее стекло, защищая его от пыли, грязи и избыточной влаги.

Хорошо спроектированный дефлектор, использующий специальную технологию, может также отводить воду, скатывающуюся с крыши, и направлять ее в водоотводящие каналы по краям стекла.

Если дефлектор разработан квалифицированными специалистами, а не просто художниками или китайскими дизайнерами-любителями, то дорогостоящий дефлектор может даже улучшить аэродинамические характеристики автомобиля, в частности, увеличить прижимную силу, что приведет к улучшению управляемости и других ходовых качеств.

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