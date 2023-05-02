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Автоэксперты объяснили, зачем поддерживать высокие обороты на шоссе

2:24
Авто

Каковы некоторые характеристики маломощных автомобильных двигателей? К этой категории обычно относят двигатели рабочим объемом от 1,2 до 1,6 литра.

Автоэксперты объяснили, зачем поддерживать высокие обороты на шоссе

Такие двигатели широко представлены как на отечественных, так и на зарубежных автомобилях из Европы и Азии, причем некоторые из них оснащены системой турбонаддува, а другие — естественным всасыванием.

Несмотря на скромную мощность, эти двигатели обладают рядом преимуществ. Как правило, они имеют простую конструкцию, что позволяет значительно снизить затраты на ремонт.

Двигатели с двумя клапанами на цилиндр, без системы изменения фаз газораспределения и впуска с изменяемой геометрией имеют меньшую вероятность поломки. Еще одним преимуществом является низкий расход топлива, а также снижение транспортного налога.

Однако у этих двигателей есть и отрицательные стороны. Они, как правило, обладают умеренной динамикой, что может затруднить обгон на шоссе. Многие водители также обеспокоены влиянием высоких скоростей на маломощные двигатели.

В процессе эксплуатации все двигатели постепенно накапливают углеродные отложения, особенно это касается автомобилей, эксплуатируемых преимущественно в городе. Для решения этой проблемы необходимо периодическое "прогорание" двигателя, что предполагает движение по шоссе на высоких оборотах.

Хотя очень важно не доводить обороты двигателя до красной зоны, чтобы электроника не перешла в аварийный режим, рекомендуется поддерживать обороты от 3500 до 4500 об/мин при движении со скоростью от 110 до 130 км/ч. Это поможет уменьшить отложение углерода на клапанах и продлить срок службы двигателя.

Важно отметить, что хотя перегорание двигателя полезно, оно также может увеличить нагрузку на коробку передач и подвеску, особенно для автомобилей с бесступенчатой трансмиссией.

Поэтому для сохранения экономии топлива и долговечности двигателя лучше всего периодически "прогазовывать" двигатель и при этом спокойно ездить по городу. Для поддержания двигателя в хорошем состоянии обычно достаточно ежемесячной поездки по шоссе.

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Повышенные обороты на прогретом двигателе
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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