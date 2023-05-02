Пять причин, почему двигатель перегревается

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Не всем известно, что перегрев двигателя может произойти из-за неисправной крышки расширительного бачка. Это может произойти после посещения сервисного центра, где механики заменили охлаждающую жидкость.

Если крышка закручена слишком быстро и недостаточно плотно, в системе охлаждения не будет поддерживаться достаточное давление. В результате охлаждающая жидкость будет закипать при более низкой температуре, что приведет к перегреву двигателя.

Аналогичная проблема может возникнуть и при неисправной крышке радиатора. Однако здесь есть важный нюанс. Перегрев может быть вызван не только плохо затянутой крышкой, но и совершенно новой, неправильно подобранной.

Это может произойти, если клапан сброса давления в крышке отличается от стандартного. Обычно этот показатель обозначен на крышке, поэтому он требует пристального внимания.

Еще одной причиной перегрева являются проблемы с термостатом. Если он застревает в закрытом положении, охлаждающая жидкость не поступает в радиатор, что приводит к быстрому перегреву двигателя.

Обычно эту деталь проверяют, когда двигатель холодный. После запуска двигателя проверьте верхний шланг радиатора. Если он все еще холодный, несмотря на то, что двигатель прогрелся, значит, термостат заклинило.

Интересно, что обычное моторное масло также может привести к перегреву, именно из-за его низкого уровня. Это особенно актуально для современных двигателей, которые печально известны высоким расходом масла.

Если водитель забывает проверить под капотом, долго едет по шоссе, а потом начинает движение по горной дороге, эта проблема даст о себе знать. Ведь масло не только смазывает, но и охлаждает двигатель.

Поэтому необходимо постоянно следить за уровнем масла, особенно если впереди горный участок, а автомобиль загружен различными вещами, необходимыми, например, на отдыхе.

Наконец, перегрев может быть вызван и проблемами с теплообменником. Это хорошо известно владельцам автомобилей корпорации GM. Конструкция американского автомобиля такова, что масло может просачиваться в охлаждающую жидкость или наоборот. В результате в системе охлаждения образуется смесь, которая постепенно "поджаривает" двигатель.

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