Hongqi запустит четыре модели в России в мае 2023 года

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Hongqi, китайский автомобильный бренд, собирается запустить четыре модели в России в мае 2023 года. В линейку войдут седаны, кроссоверы, четырехдверные автомобили и электрические внедорожники.

Однако информация о ценах и технических характеристиках пока не разглашается. Ожидается, что дальнейшие подробности будут опубликованы позже, скорее всего, ближе к лету.

В то время как технические характеристики моделей H9 и E-HS9 уже раскрыты, по остальным моделям на данный момент имеется лишь ограниченная информация.

H9 будет оснащен 2-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем (252 лошадиные силы, 380 Нм) и семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DCT), а также задним приводом, пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами и двухцветным кузовом.

С другой стороны, E-HS9 будет представлять собой электрический внедорожник с двухмоторной системой полного привода, способный развивать мощность 551 лошадиная сила и 750 Нм крутящего момента.

Он может разогнаться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. Аккумулятор обеспечивает запас хода в 510 км по циклу NEDC, а 10-минутная быстрая зарядка может добавить еще 100 км. E-HS9 также будет оснащен матричными светодиодными фарами, пневматической подвеской, системой контроля качества воздуха в салоне и десятью подушками безопасности для повышения безопасности.

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РАСПАКОВКА! 14 МЛН за КИТАЙСКИЙ ROLLS! 551 Л.С. HONGQI E-HS9! Тест-драйв.