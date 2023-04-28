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Сообщайте о пьяных водителях и получайте вознаграждение в России

2:38
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В попытке поощрить ответственное поведение и помочь предотвратить аварии, вызванные вождением в нетрезвом виде, правительство Нижегородской области в России объявило о пилотной программе, которая будет вознаграждать граждан за сообщение о пьяных водителях. В рамках программы граждане, сообщившие в органы власти о пьяном водителе и возбудившие в отношении него административное или уголовное дело, получат денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Сообщайте о пьяных водителях и получайте вознаграждение в России

Статистика показывает, что вождение в нетрезвом виде остается серьезной проблемой в регионе. Только за первый квартал этого года было задержано 167 пьяных водителей, а на телефон службы спасения 112 поступило 602 сообщения о вождении в нетрезвом виде. В связи с этим правительство решило поощрять граждан, которые помогают сократить число пьяных водителей на дорогах.

Как работает программа

Для участия в программе гражданам необходимо просто сообщать властям обо всех случаях вождения в нетрезвом виде, свидетелями которых они стали. Если в результате сообщения против водителя будет возбуждено административное или уголовное дело, гражданин, сделавший сообщение, получит право на денежное вознаграждение.

Важно отметить, что в программе могут участвовать только социально ответственные граждане, искренне заботящиеся о безопасности других людей на дороге. Ложные сообщения или сообщения, сделанные со злым умыслом, не будут вознаграждены и могут привести к юридическим последствиям.

Первоначально пилотная программа будет запущена в Нижегородской области, но в случае успеха она может быть распространена и на другие регионы России.

Важность борьбы с пьянством за рулем

Пьяное вождение — это серьезная проблема, которая затрагивает не только водителя, но и невинных пассажиров, пешеходов и других водителей на дороге. Помимо риска аварий и травм, вождение в нетрезвом виде влечет за собой тяжелые юридические последствия, включая штрафы, приостановку или лишение прав на вождение и даже тюремное заключение.

Стимулируя граждан сообщать о пьяных водителях, правительство делает важный шаг к созданию более безопасной и ответственной культуры вождения в России. Программа дает четкий сигнал о том, что вождение в нетрезвом виде не будет терпимым, и что те, кто решит сесть за руль в нетрезвом виде, столкнутся с серьезными последствиями.

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Пьяный водитель на Крузаке и ручная обезьянка. Погоня ДПС за Крузаком и борзый чепушила
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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