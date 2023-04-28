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Lada Vesta NG: цена и характеристики новой флагманской модели

2:38
Авто

Lada Vesta NG, новейшее дополнение к популярной линейке Lada Vesta, появится на рынке в мае. Хотя официальная информация о цене этой флагманской модели еще не опубликована, дилеры сообщили, что начальная цена базовой модели составит 1,7 миллиона рублей. В этой статье мы расскажем о новых характеристиках Lada Vesta NG и о том, что известно о ее цене.

Lada Vesta NG: цена и характеристики новой флагманской модели

Новые характеристики Lada Vesta NG

Lada Vesta NG поставляется с некоторыми новыми интересными функциями, включая две фронтальные подушки безопасности, ABS, светодиодные фары, подогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, датчики парковки, мультимедийную систему с семидюймовым сенсорным экраном и 17-дюймовые колеса.

В дополнение к новым функциям, Lada Vesta NG поставляется с обновленным двигателем. Базовая модель будет иметь восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач. Более мощный 16-клапанный двигатель мощностью 106 лошадиных сил будет доступен с июня 2023 года.

Ценообразование Lada Vesta NG

Стартовая цена базовой модели Lada Vesta NG, по словам дилеров, составит 1,7 миллиона рублей. Однако важно отметить, что это неофициальная цифра, и реальная цена может отличаться от заявленной. Ожидается, что официальная информация о ценах будет опубликована позднее в этом месяце.

Контроль над дилерами

Чтобы обеспечить соблюдение установленных заводом цен, Lada Vesta NG будет жестко регулироваться дилерами компании. Глава компании Максим Соколов недавно объявил, что для официальных дилеров будут установлены максимально допустимые цены. К тем, кто будет продавать автомобили выше установленной заводом цены, будут применяться санкции, вплоть до расторжения контракта.

Производство Lada Vesta NG

Производство Lada Vesta NG началось в марте 2023 года на тольяттинском заводе. До запуска новой модели доработанная версия Lada Vesta выпускалась на заводе Lada Ижевск. Однако после ухода Renault, основного партнера Lada Vesta, производство Lada Vesta NG было перенесено на тольяттинский завод для увеличения производственных мощностей флагманской модели.

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ИХ ВСЕГО ТЫСЯЧА! ЛУХУРИ LADA VESTA NG
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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