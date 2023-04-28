Lamborghini демонстрирует модели 2023 Huracan 60th Anniversary на Неделе моды

2:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Как и обещала компания Lamborghini, она представила ограниченную серию Huracan в честь своего 60-летнего юбилея. Линейка Huracan будет состоять из трех версий: Super Trofeo Omologata (STO), Tecnica и EVO Spyder. Каждая из трех версий будет представлена в двух уникальных цветовых решениях, вдохновленных модой.

Для каждой версии будет выпущено 60 единиц, в результате чего общее количество составит 180 единиц. Версия STO вдохновлена спортивной одеждой и комплектами спортивной команды, причем первая версия имеет различные оттенки синего с черным, а вторая — серого с черным.

Генеральный директор Стефан Винкельманн подчеркнул особый характер этих выпусков, заявив, что они не только отмечают 60-летие Lamborghini, но и предоставляют покупателям одну из последних возможностей приобрести Lamborghini с двигателем V10, который в противном случае будет распродан.

Однако генеральный директор добавил слово "возможно", так как успех выпуска Sterrato, который разошелся тиражом всего 1 499 единиц, указывает на то, что специальные выпуски могут быть распроданы даже быстрее, чем предполагалось.

О преемнике Huracan ходило много слухов, но все они сходятся в том, что шасси будет представлять собой модифицированную версию платформы, созданной для флагманского Revuelto.

По данным журнала Car, тяжелый карбоновый "монофюзеляж" гибридного V12 будет заменен на алюминиевый для снижения цены. В ноябре прошлого года некоторые издания предсказывали, что Lamborghini останется с V10, ссылаясь на технического директора Lamborghini Рувена Мора, который сказал, что "новый автомобиль не является гибридом, ориентированным на дальность пробега, и не будет никакого уменьшения размеров".

Это мнение разделил Мохр, который передал, что Lamborghini не верит в уменьшение объема двигателя и последующую компенсацию электрификацией, как это сделали некоторые конкуренты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

New Limited Edition Huracan just revealed by lamborghini - 60th anniversary edition!?