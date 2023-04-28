Alpine, принадлежащая Renault, представила концепт электрического автомобиля

2:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Подразделение Alpine компании Renault намерено в ближайшие годы значительно увеличить свои продажи и глобальное присутствие за счет выпуска целого ряда новых моделей.

Недавно компания опубликовала два предварительных изображения своего предстоящего концепт-кара A290_β, который призван проложить путь в будущее автомобилей.

Alpine описывает A290_β как "электрический хот-хэтч", что позволяет предположить, что он может быть связан с прототипом Renault 5, вдохновленным LeCar. Этот прототип был представлен в 2021 году и скоро появится в европейских салонах.

Тизерные изображения A290_β демонстрируют мускулистый дизайн экстерьера, вдохновленный классическими раллийными автомобилями Alpine. Передняя часть имеет интегрированные фары, выпуклость или совок на капоте и спойлер, прикрепленный к панели крыши.

Пропорции A290_β похожи на пропорции Renault 5, и наследие модели очевидно. Alpine продавала высокопроизводительную версию оригинального Renault 5 в 1970-х и 1980-х годах, которая до сих пор пользуется большим спросом у коллекционеров.

Хотя второе изображение, опубликованное Alpine, показывает эмблемы на задней части автомобиля, оно не раскрывает никаких подробностей о дизайне.

Название A290_β, произносимое как "A290 beta", также является намеком на грядущие события. Будущие модели Alpine будут следовать новой системе наименования, где "A" означает "Alpine", первая цифра обозначает размер автомобиля, а "90" будет обозначать так называемые "многоцелевые спортивные автомобили" или "автомобили для жизни".

Кроссовер уже находится в разработке и может появиться под названием A390 или A490. С другой стороны, "чисто спортивные автомобили" будут иметь суффикс "10", как A110. Суффикс "Beta" будет зарезервирован для прототипов.

Планы Alpine по расширению производства очень интересны, а A290_β обещает стать новаторским автомобилем. Мы с нетерпением ждем, что ждет марку в будущем.

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Alpine Previews Fully - Electric Grand Tourer Hot Hatch And A110 Coupe Successor