Отключение системы климат-контроля не предотвратит попадание пыли в салон

2:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Лето может стать таким же испытанием для владельцев автомобилей, как и зима, из-за присутствия пыли и пыльцы. На самом деле пыль может быстро накапливаться в салоне автомобиля, что часто требует ежедневной чистки.

Эта задача может стать еще более актуальной, если вы часто ездите по грунтовым дорогам или стоите в пробках, где вероятность поднятия пыли выше. Поэтому автовладельцы часто пытаются найти способы уменьшить количество пыли, попадающей в салон автомобиля.

Одна из таких рекомендаций — отключать систему климат-контроля при движении по пыльным дорогам. Но действительно ли это работает?

Начнем с простой истины: автомобили не являются полностью герметичными, а это значит, что пыль все равно может попасть в салон через уплотнения и систему климат-контроля, даже при наличии фильтра. Это особенно актуально, когда на улице много пыли. На самом деле, отключение системы климат-контроля путем остановки вентилятора не предотвратит попадание пыли в салон. На самом деле, это может даже увеличить количество пыли, попадающей в автомобиль, и вот почему.

Когда вентилятор системы климат-контроля отключен, давление внутри и снаружи автомобиля становится одинаковым при движении по пыльной дороге. Это облегчает проникновение мелких частиц пыли в зазоры между уплотнителями дверей автомобиля и другими техническими отверстиями в кузове. Это все из-за физики!

Подумайте о том, что происходит, когда курильщик слегка приоткрывает окно. Сигаретный дым тут же устремляется наружу из-за разницы в давлении воздуха внутри и снаружи автомобиля. Этот принцип также действует при включении вентилятора кондиционера или обогревателя.

Когда вентилятор работает, он создает избыточное давление в салоне автомобиля. Это затрудняет проникновение дорожной пыли туда, откуда она выталкивается, в результате чего внутри салона автомобиля становится меньше пыли.

Поэтому, если вы едете по пересеченной местности, лучше всего держать окна и двери плотно закрытыми, включить кондиционер или вентилятор отопителя и использовать воздушный фильтр. И не забывайте регулярно менять фильтр, чтобы система продолжала эффективно работать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.