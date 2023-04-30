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Эксперты: перегрузка авто приводит к потере его устойчивости и другим проблемам

2:29
Авто

В России, когда речь идет о выборе автомобиля, на первый план выходит объем багажника. Глубина, ширина и вместимость ставят на первое место системы активной и пассивной безопасности или качество отделочных материалов. Автомобиль предназначен для вождения, а не для игры в шахматы.

Эксперты: перегрузка авто приводит к потере его устойчивости и другим проблемам

Такое внимание к объему багажника объясняется тем, что семейные автомобили отвечают за все логистические вопросы, от покупок до переездов, и грузоподъемность часто упускается из виду.

Несмотря на это, грузоподъемность четко указана в технической документации любого автомобиля, и она рассчитывается как разница между полной массой автомобиля и его массой без груза. Превышение этого лимита веса влечет за собой штраф в размере 500 рублей, но что более важно, это нарушение заводских спецификаций. Перегрузка приводит к таким проблемам, как:

  • неправильная работа амортизаторов с пружинами,
  • потеря устойчивости
  • и увеличение тормозного пути.

В ходе эксперимента (правда, неохотно) эксперты загрузили внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (полная масса — 2710 кг, снаряженная масса — 2095 кг) остатками ремонтных работ, а также мешками цемента и других смесей весом не более 650 кг в багажник, вызвав перегрузку на 30-40 кг. Несмотря на прочную раму, мощный дизельный двигатель и возможность полного привода, внедорожнику пришлось нелегко во время теста.

Разгон оказался трудным, особенно на малейшем уклоне, и автомобиль ощущался значительно тяжелее, чем обычно. Торможение требовало значительно большего расстояния, и экспертам пришлось начинать готовиться к остановке заблаговременно. Однако самой сложной и опасной частью эксперимента стало маневрирование. Внедорожник реагировал на рулевое колесо гораздо хуже, чем обычно, что сделало слалом невозможным.

Заманчиво взять все сразу, но важно помнить, что вес, а не объем, является наиболее важным фактором, который следует учитывать при сборе или транспортировке предметов. Лучше сделать несколько поездок, чем один раз перегрузить кузов автомобиля. Трещины на стойках необратимы и не подлежат ремонту, и они гораздо опаснее, чем простой штраф.

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ПЕРЕГРУЗ МАШИНЫ: когда она перевернется?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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