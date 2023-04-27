Chery привезет в Россию три гибрида: Когда их ожидать

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Первый из них, Chery Tiggo 8 Pro e+, поступит в российские дилерские центры в мае, согласно пресс-релизу марки. Tiggo 7 Pro e+ с гибридной силовой установкой последует за ним осенью. Кроме того, еще один гибрид, седан Arrizo 8 e+, ожидается к запуску в начале 2024 года. Производство гибридов организовано на передовом заводе, расположенном в городе Уху в китайской провинции Аньхой.

Tiggo 8 Pro e+ оснащается силовым агрегатом, включающим 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и два электромотора. Общая мощность двигателя составляет 235 лошадиных сил. Гибридный кроссовер разгоняется с нуля до 100 километров в час за 7,5 секунды.

Автомобиль отличается от обычного Tiggo 8 Pro уменьшенным на один сантиметр дорожным просветом (180 миллиметров против 190) и дополнительным люком на переднем крыле, который закрывает порты для зарядки.

Tiggo 7 Pro e+ дебютировал в Китае в конце августа прошлого года. Он оснащен 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем, который производит 156 лошадиных сил. Он работает в паре со 170-сильным тяговым электромотором и двигателем-генератором. Мощность двигателя составляет 326 лошадиных сил.

Гибридный Chery Arrizo 8 с приставкой C-DM дебютировал на Шанхайском автосалоне буквально на прошлой неделе. C-DM в названии — это аббревиатура гибридной технологии третьего поколения.

Седан может проехать до 1 300 километров на одной зарядке и преодолеть более 100 километров без включения двигателя внутреннего сгорания. Заявленный расход топлива в смешанном цикле WLTC составляет четыре литра на 100 километров.

Chery также раскрыла подробности о заводе, на котором производятся гибриды. На заводе площадью 550 000 квадратных метров реализованы передовые концепции цифрового интеллекта и защиты окружающей среды.

На заводе расположены цеха штамповки, сварки, покраски, сборки, производства двигателей и другие цеха. Завод выпускает автомобили различных классов, включая легковые автомобили, внедорожники и MPV.

Когда дело дойдет до российского рынка, гибридная линейка Chery может получить значительную популярность, поскольку российское правительство в последние годы активно продвигает электрические и гибридные автомобили. Российский рынок открывает перед Chery возможности для увеличения доли рынка и укрепления своих позиций на мировом автомобильном рынке.

Запуская новые гибридные модели, Chery стремится предложить российским потребителям экологически чистые автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками и передовыми функциями.

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CHERY TIGGO 8 PRO e+ ПОЯВИТСЯ В РОССИИ ВЕСНОЙ 2023 ГОДА. | ГИБРИДНЫЙ КРОССОВЕР ЧЕРИ ТОГГО 8 Pro E+.