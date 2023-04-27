Toyota достигла цели по выпуску 9,1 млн. автомобилей, но предупреждает, что дефицит микросхем сохраняется

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Toyota Motor Corp, крупнейший автопроизводитель в мире по объему продаж, сумел достичь глобального рекорда годового производства в последнем рабочем году, который закончился в марте. Компания произвела 9,13 миллиона автомобилей, превысив запланированный показатель в 9,1 миллиона, благодаря ослаблению блокировки производства в связи с пандемией и перебоями в работе заводов, вызванными глобальным дефицитом поставок микросхем.

Несмотря на впечатляющее достижение, компания предупреждает, что продолжает испытывать последствия длительного глобального дефицита микросхем, и пока сложно предсказать его влияние на будущее производство. Первоначально Toyota поставила цель произвести около 9,7 млн автомобилей за год, но эта цель была дважды снижена из-за сбоев в работе отрасли.

В предыдущем рабочем году компания произвела 8,57 миллиона автомобилей. Глобальные продажи за 12 месяцев, закончившихся в марте, выросли до 9,61 млн. автомобилей с 9,51 млн. в предыдущем году, установив очередной годовой рекорд компании.

Toyota не объявила никаких новых целей по производству или продажам на текущий рабочий год, который начался в апреле.

Компания сообщила, что за первые три месяца 2023 года она продала всего 17 473 аккумуляторных электромобиля (EV) по всему миру, включая автомобили своего люксового бренда Lexus.

Эта цифра ниже, чем 24 466 электромобилей, проданных Toyota по всему миру за весь 2022 год.

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