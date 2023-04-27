Прибыль китайского электромобильного гиганта BYD в первом квартале выросла в пять раз

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BYD Co., ведущий китайский производитель электромобилей, в четверг объявил о значительном росте прибыли за первый квартал, укрепив свои позиции на внутреннем рынке. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 4,13 млрд. юаней (40 млрд. рублей) за первые три месяца этого года, что на 410,9% больше, чем в предыдущем году (808,41 млн. юаней). Кроме того, выручка выросла на 79,8% до 120,17 млрд. юаней, как заявила компания в биржевой декларации.

Штаб-квартира BYD Co. находится в Шэньчжэне, а среди инвесторов компании — Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Согласно анализу данных Китайской ассоциации автопроизводителей, проведенному агентством Reuters, в первом квартале этого года китайский гигант по производству электромобилей опередил в Китае автомобили марки Volkswagen.

BYD Co. продала 552 076 новых энергетических автомобилей в первом квартале, с ростом на 92,81% в годовом исчислении, в основном за счет серии Dynasty и Ocean — подключаемых гибридов и чистых электромобилей.

В 2022 году компания продала более 1,86 миллиона автомобилей, причем большая часть продаж сосредоточена в Китае. Чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке, BYD Co. начала ценовую войну, к которой присоединились Tesla и многие другие китайские бренды.

В марте компания предложила скидки на свои электромобили Song Plus и Seal, что отразилось на доходах автопроизводителей. Tesla, например, сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале на 24%.

Несмотря на снижение цен, BYD Co. представила свой электрический хэтчбек Seagull на Шанхайском автосалоне на прошлой неделе, и посетители были удивлены его доступностью: стартовая цена составляет всего 78 000 юаней. Эта стоимость почти в два раза ниже, чем у самых дешевых новых энергетических автомобилей, доступных в других странах.

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