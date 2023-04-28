Обслуживание автомобильного аккумулятора: советы и рекомендации

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Ваш автомобиль с трудом заводится? При каждом включении зажигания он требует подзарядки? Если это так, возможно, пришло время провести диагностику аккумулятора вашего автомобиля. Следующие советы помогут вам сэкономить деньги и время на обслуживание автомобильного аккумулятора.

Первым шагом является визуальный осмотр контактов и клемм аккумулятора, чтобы убедиться, что они чистые и не содержат грязи или коррозии. Если вы видите коррозию, ее необходимо очистить, так как она может быть причиной неприятностей. Наиболее распространенная проблема с контактами связана с заземлением. Со временем это соединение может ослабнуть или подвергнуться коррозии, что может привести к слабому току.

После завершения визуального осмотра снимите батарею и тщательно очистите ее. Грязь в батарее может негативно повлиять на работу аккумулятора. Также самое время проверить уровень электролита в батарее и при необходимости долить его. Рекомендуется заменять электролит в батарее каждые три-пять лет.

После очистки установите батарею на место и проверьте ее напряжение с помощью мультиметра. Полностью заряженная батарея должна показывать напряжение 12,8 вольта или выше. Если показания напряжения ниже, значит, батарея заряжена не полностью, и в этом может быть скрытая проблема. Аккумулятор может разрядиться по разным причинам, например, из-за коротких поездок, низких температур или энергопотребляющих устройств.

Чтобы отсрочить необходимость замены аккумулятора, можно попробовать полностью разрядить его, а затем зарядить с помощью простого зарядного устройства. Если вы сделали это три раза или меньше, возможно, ваш аккумулятор еще можно спасти. Однако если вы проделали это более трех раз, скорее всего, пришло время заменить батарею.

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