Экономим бензин: могут ли перекачанные шины помочь в этом

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Давайте разберемся в тонкостях того, как изменение давления в шинах может повлиять на безопасность автомобиля.

Повышение давления уменьшает пятно контакта между резиной и асфальтом, что приводит к снижению сцепления с дорогой и увеличивает вероятность заноса или потери управления при резких поворотах или смене полосы движения. Риск еще больше возрастает на мокрой дороге и на высоких скоростях, где гидропланирование может стать реальной угрозой.

Помимо вопросов безопасности, регулировка давления в шинах также сокращает срок службы системы подвески.

Амортизационные способности подвески снижаются, что делает езду менее плавной, как при длительной езде на низкопрофильных шинах. Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на втулки, делая их склонными к растрескиванию или износу.

Хотя некоторые автопроизводители утверждают, что небольшое повышение давления с 2 до 2,5 бара позволяет сэкономить до 1,5% топлива во время испытаний, это вряд ли существенно.

Экономия около четырех рублей на 100 км ничтожна, и только в идеальных условиях ровных дорог и постоянной скорости 80 км/ч. Любая экономия быстро рассеивается при обгоне или при движении в городе с частыми остановками и пробками. Кроме того, регулировка давления не имеет смысла для автомобилей с плохой аэродинамикой.

Изменение давления в шинах может показаться быстрым решением для экономии нескольких рублей, но оно может иметь серьезные последствия. Потеря управления на скользкой дороге или авария могут легко свести на нет всю экономию. Кроме того, повышенное давление приводит к ускоренному износу протектора шины, что увеличивает расходы на замену.

В целом поддержание правильного давления в шинах в соответствии с рекомендациями производителя имеет решающее значение для обеспечения безопасности и экономии средств в долгосрочной перспективе.

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