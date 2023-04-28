Для правильной работы двигателя: какое моторное масло подобрать на лето

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Выбор правильного моторного масла для двигателя вашего автомобиля может оказаться непростой задачей, особенно если учесть климатические условия региона, где оно будет использоваться.

Хотя универсального масла может быть достаточно, замена его на более подходящее для жаркого сезона может значительно улучшить работу двигателя. Но как узнать, какое масло выбрать?

Очень важно понять маркировку SAE, которая встречается на маслах всех производителей. Этот буквенно-цифровой код содержит важную информацию о характеристиках и рабочих параметрах смазочного материала при определенных температурах.

Например, 10W-40 обозначает универсальный смазочный материал, который можно использовать при температуре от -30 до +40 градусов. Буква "W" в этой маркировке означает зиму, а цифра 10 указывает на минусовую температуру, при которой вязкость масла будет достаточной для правильной работы двигателя.

Однако в регионах с жарким климатом, где температура в течение дня может подниматься до +50 градусов, рекомендуется использовать более густое масло, способное поддерживать нормальную вязкость для рабочих частей двигателя. Хорошим выбором являются масла с маркировкой 5W30, но если температуры очень высокие, более безопасным вариантом может быть масло 5W40.

Летом эксплуатация автомобиля в городе, особенно в пробках, может привести к дополнительному нагреву моторного отсека, что затрудняет надлежащее охлаждение двигателя и масла. Некоторые водители выбирают масло 5W40 в летние месяцы для борьбы с этой проблемой, что делает его оптимальным выбором для больших городов.

Принимая решение о замене масла на лето, важно инвестировать в высококачественные смазочные материалы, рекомендованные производителем автомобиля.

Хотя меры экономии могут показаться заманчивыми, использование некачественных смазочных материалов может привести к долгосрочному повреждению двигателя. Помните, что забота о двигателе сейчас может избавить вас от дорогостоящего ремонта в будущем.

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