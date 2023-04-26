Lada Granta с 16-клапанным двигателем: Цены и технические характеристики

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Автопроизводитель АвтоВАЗ недавно начал продажи Lada Granta с 16-клапанным двигателем, цены на которую начинаются от 865 500 рублей. Автомобиль доступен в трех типах кузова, а именно седан, лифтбек и кросс-универсал, все они оснащены 106-сильным двигателем.

В стандартную комплектацию входят подогрев сидений, кондиционер и подушки безопасности. Стоит отметить, что базовая версия, оснащенная 8-клапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил, все еще доступна для продажи. Этот бюджетный вариант можно приобрести за 678 300 рублей.

По словам Анастасии Мельник, рекомендованная розничная цена на Lada Granta с 16-клапанным двигателем начинается от 865 500 рублей, и это за модель Comfort седан. В эту комплектацию входят две подушки безопасности, подогрев передних сидений, кондиционер и аудиосистема.

106-сильная Granta оснащается только 5-ступенчатой механической коробкой передач и может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 10,5 секунд, а максимальная скорость составляет 184 км/ч. Автомобиль потребляет 6,5 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.

Недавно было объявлено, что АвтоВАЗ установит для дилеров максимально допустимые цены на собственный модельный ряд. Контракты с дилерами, устанавливающими наценку, могут быть расторгнуты.

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