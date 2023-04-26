Самые популярные автомобили с АКПП в России в 2023 году: Китайские автомобили доминируют в списке 10 лучших

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Последний отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) показал, что в первом квартале этого года в России было продано 71 200 автомобилей, оснащенных классическими автоматическими коробками передач, вариаторами или роботами. Удивительно, но все первые 10 автомобилей в этом списке были китайскими моделями. Это на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но уровень активности покупателей все равно считается положительным.

Лидерами среди автоматических автомобилей являются такие китайские бренды, как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Geely Atlas Pro. Большинство из этих моделей доступны в России только с автоматической коробкой передач.

Между тем, Kia Sportage является ближайшим конкурентом китайских автомобилей: за первые три месяца этого года было продано 1 200 единиц.

Растущая аудитория для китайских брендов

Успех китайских брендов можно объяснить отсутствием конкуренции со стороны других мировых автопроизводителей. Geely Coolray, например, продемонстрировала самый высокий рост продаж, реализовав в 3,5 раза больше единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайским автопроизводителям удалось значительно увеличить свою аудиторию, особенно в сегменте автоматических автомобилей.

Самые продаваемые автомобили 2022 года

В конце января эксперты выявили самые продаваемые автомобили на 2022 год. Китайские компании доминировали в этом списке, опередив своих ближайших конкурентов почти в два раза по объему продаж.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Это НИКОГДА не расскажет дилер про КИТАЙСКИЕ автомобили!