Последний отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) показал, что в первом квартале этого года в России было продано 71 200 автомобилей, оснащенных классическими автоматическими коробками передач, вариаторами или роботами. Удивительно, но все первые 10 автомобилей в этом списке были китайскими моделями. Это на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но уровень активности покупателей все равно считается положительным.
Лидерами среди автоматических автомобилей являются такие китайские бренды, как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Omoda C5 и Geely Atlas Pro. Большинство из этих моделей доступны в России только с автоматической коробкой передач.
Между тем, Kia Sportage является ближайшим конкурентом китайских автомобилей: за первые три месяца этого года было продано 1 200 единиц.
Успех китайских брендов можно объяснить отсутствием конкуренции со стороны других мировых автопроизводителей. Geely Coolray, например, продемонстрировала самый высокий рост продаж, реализовав в 3,5 раза больше единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Китайским автопроизводителям удалось значительно увеличить свою аудиторию, особенно в сегменте автоматических автомобилей.
В конце января эксперты выявили самые продаваемые автомобили на 2022 год. Китайские компании доминировали в этом списке, опередив своих ближайших конкурентов почти в два раза по объему продаж.
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