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Tesla заявляет, что ее батареи теряют 12% своей емкости после 320 000 километров пробега

2:41
Авто

В 2012 году компания Tesla выпустила свой первый серийный электромобиль Model S. С тех пор компания собрала значительное количество данных, чтобы понять, как стареет ее продукция. В результате своих исследований Tesla обнаружила, что средняя литий-ионная батарея теряет более 10% своей емкости после 200 000 километров пробега.

Tesla заявляет, что ее батареи теряют 12% своей емкости после 320 000 километров пробега

Этот вывод был опубликован в ежегодном отчете компании о воздействии на окружающую среду после того, как возникли опасения клиентов по поводу долговечности аккумуляторных батарей.

Согласно исследованию Tesla, аккумулятор, питающий как Model S, так и Model X, потеряет 12% своей емкости после 320 000 километров пробега. Другими словами, если вы купите новую Model X с запасом хода 560 километров, то к моменту достижения отметки в 320 000 километров вы сможете проехать на полном заряде около 490 километров.

Однако Tesla не раскрыла важную информацию о количестве автомобилей, использованных в исследовании, условиях вождения или методах зарядки.

Tesla подтверждает свои выводы, предоставляя клиентам щедрую гарантию. На аккумулятор, установленный в Model S и Model X, предоставляется восьмилетняя гарантия на 240 000 километров пробега, и он подлежит замене, если теряет более 30% своей емкости.

Гарантия на аккумулятор заднеприводной Model 3 составляет восемь лет или 160 000 километров, а на другие варианты седана и все версии Model Y — восемь лет и 240 000 километров. Покупатели подержанных автомобилей Tesla из запасов компании получают остаток этой гарантии.

Стоит отметить, что пробег — не единственный фактор, влияющий на производительность батареи. Возраст батареи также играет решающую роль. Если вы купите 10-летнюю Model S с пробегом 80 000 километров, она может иметь не такой запас хода, как четырехлетний автомобиль с таким же пробегом. Кроме того, исследование Tesla включает данные только по старым химическим составам батарей, и компания не раскрыла конкретные детали условий исследования.

Компания Tesla пока не смогла оценить более новые химические составы батарей, используемые в ее автомобилях, но она планирует опубликовать дополнительную информацию, как только соберет достаточное количество данных.

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Аккумулятор ТЕСЛА ЧТО ВНУТРИ??? Разборка батареи от электромобиля TESLA Model S
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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