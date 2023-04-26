2024 Range Rover Sport SV готов к суете, грохоту и дрифту

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Приготовьтесь к встрече с Range Rover Sport SV 2024 года, поскольку английский производитель внедорожников дразнит его выпуском 31 мая. Новое дополнение к линейке Range Rover будет больше сосредоточено на аспекте "Sport" в его названии, как показано в коротком видео, которое было выпущено для подготовки. Новый Range Rover Sport SV заменит своего предшественника, Range Rover Sport SVR, в рамках продолжающейся реструктуризации отдела JLR.

Название SVR было введено десять лет назад в качестве замены для моделей с высокими эксплуатационными характеристиками из недавно созданного подразделения Special Vehicle Operations. SVR был частью линейки Range Rover Sport, а в прошлом году стал просто SV в Range Rover.

Старый 5,0-литровый V8 с наддувом, который производил 567 лошадиных сил и 515 фунт-фут крутящего момента, который ассоциировался с названием SVR, больше не будет использоваться. Вместо этого новый Range Rover Sport SV будет оснащен 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом от BMW, который, как ожидается, будет производить еще больше мощности, чем его предшественник.

В стандартной комплектации Sport P530 этот двигатель развивал 523 лошадиные силы и 533 фунт-фут крутящего момента в комплектации First Edition.

Однако главной достопримечательностью нового Range Rover Sport SV являются его улучшенные ходовые качества. Прототип, показанный в тизерном видео, свидетельствует о том, что новая модель будет более маневренной и будет оснащена множеством инновационных технологий.

Подсвеченные лепестки переключения передач со стеклянным верхом и светящимися красными индикаторами переключения дадут водителю четкое представление о возможностях автомобиля.

Новый Range Rover Sport SV обещает стать самым быстрым, динамичным и технологически продвинутым Range Rover Sport за всю историю, предлагая ряд первых в мире и в отрасли технологий, которые полностью раскроют его потенциал.

JLR стремится сделать Range Rover Sport SV самым желанным, ограничив доступ к нему на начальном этапе. Компания считает себя "Домом брендов" и планирует представить новую модель на мероприятиях, проводимых только по приглашениям. Ожидается, что такой подход создаст ощущение эксклюзивности и повысит спрос на новый Range Rover Sport SV.

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