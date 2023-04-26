Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор Наталии Власовой рассказал об улучшении её самочувствия: готовы отключить от ИВЛ
"МК": Коротченко предложил действовать "как большевики" с поставками Киеву снарядов с обеднённым ураном
Баширов: СВО может закончиться раньше, чем все ожидают
Lada Granta с 16-клапанным двигателем: Цены и технические характеристики
Самые популярные автомобили с АКПП в России в 2023 году: Китайские автомобили доминируют в списке 10 лучших
Tesla заявляет, что ее батареи теряют 12% своей емкости после 320 000 километров пробега
Политолог о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: Китай твёрдо озвучил свою позицию Киеву и Западу
NetEase: Мишустин сообщил хорошую для РФ новость, ставшую неожиданностью для Запада
2024 Chevy Colorado ZR2 Bison дебютирует 31 мая с 5-дюймовым лифтом и 35-ми дисками

2024 Range Rover Sport SV готов к суете, грохоту и дрифту

2:46
Авто

Приготовьтесь к встрече с Range Rover Sport SV 2024 года, поскольку английский производитель внедорожников дразнит его выпуском 31 мая. Новое дополнение к линейке Range Rover будет больше сосредоточено на аспекте "Sport" в его названии, как показано в коротком видео, которое было выпущено для подготовки. Новый Range Rover Sport SV заменит своего предшественника, Range Rover Sport SVR, в рамках продолжающейся реструктуризации отдела JLR.

2024 Range Rover Sport SV готов к суете, грохоту и дрифту

Название SVR было введено десять лет назад в качестве замены для моделей с высокими эксплуатационными характеристиками из недавно созданного подразделения Special Vehicle Operations. SVR был частью линейки Range Rover Sport, а в прошлом году стал просто SV в Range Rover.

Старый 5,0-литровый V8 с наддувом, который производил 567 лошадиных сил и 515 фунт-фут крутящего момента, который ассоциировался с названием SVR, больше не будет использоваться. Вместо этого новый Range Rover Sport SV будет оснащен 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом от BMW, который, как ожидается, будет производить еще больше мощности, чем его предшественник.

В стандартной комплектации Sport P530 этот двигатель развивал 523 лошадиные силы и 533 фунт-фут крутящего момента в комплектации First Edition.

Однако главной достопримечательностью нового Range Rover Sport SV являются его улучшенные ходовые качества. Прототип, показанный в тизерном видео, свидетельствует о том, что новая модель будет более маневренной и будет оснащена множеством инновационных технологий.

Подсвеченные лепестки переключения передач со стеклянным верхом и светящимися красными индикаторами переключения дадут водителю четкое представление о возможностях автомобиля.

Новый Range Rover Sport SV обещает стать самым быстрым, динамичным и технологически продвинутым Range Rover Sport за всю историю, предлагая ряд первых в мире и в отрасли технологий, которые полностью раскроют его потенциал.

JLR стремится сделать Range Rover Sport SV самым желанным, ограничив доступ к нему на начальном этапе. Компания считает себя "Домом брендов" и планирует представить новую модель на мероприятиях, проводимых только по приглашениям. Ожидается, что такой подход создаст ощущение эксклюзивности и повысит спрос на новый Range Rover Sport SV. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2024 Red Range Rover Sport - Wild Luxury SUV in Detail
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Украинский боевик в слезах о потерях ВСУ: "Мне тяжело это видеть"

ВСУ несут большие потери в зоне СВО.

РВ: военнослужащий ВСУ в слезах заявил о "бойне", где гибнут украинские солдаты
Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
Артисты в России столкнулись с отменой концертов
МИД РФ послал устрашающие послания США
Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Наёмники из Франции расстреляли пленных российских бойцов
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Последние материалы
NetEase: Мишустин сообщил хорошую для РФ новость, ставшую неожиданностью для Запада
2024 Chevy Colorado ZR2 Bison дебютирует 31 мая с 5-дюймовым лифтом и 35-ми дисками
Shelby Mustang Mach-E GT представлен, но только для Европы
По позициям "невезучей бригады" ВСУ в Запорожье нанесён массированный артиллерийский удар
СМИ обратили внимание на очередное молчание МО об успехах ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
В деревне Тюменской области ввели карантин по бешенству животных
В Новосибирске неадекватный парень без причин разбил дорогие иномарки
В Хабаровском крае действуют 19 очагов лейкоза крупного рогатого скота
"Взгляд": Франция должна ответить за расстрел военнопленных ВС РФ в зоне СВО
РВ: опубликованы видеокадры части Артёмовска, которая осталась у ВС Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников