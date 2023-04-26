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Shelby Mustang Mach-E GT представлен, но только для Европы

2:04
Авто

Компания Shelby American собирается выпустить первую Shelby-версию Ford Mustang Mach-E GT, которая будет доступна для покупки исключительно в Европе. Названная Shelby Mustang Mach-E GT, эта модель претерпела лишь незначительные изменения по сравнению с обычным Mach-E GT, с акцентом на управляемость и улучшение стиля.

Вместо того, чтобы увеличить прямолинейные характеристики, Shelby оснастил автомобиль занижающими пружинами, которые уменьшают высоту автомобиля на один дюйм, более легкими атласными черными колесами и компонентами из углеродного волокна для снижения веса автомобиля. Сюда входят капот, решетка радиатора, крышки зеркал и отделка дверей из углеродного волокна.

В потенциально спорном случае автомобиль также оснащен "Active Performance Sound System" от Borla, внешней акустической системой, разработанной для электромобилей, которая создает шум двигателя и выхлопа, аналогичный традиционному бензиновому автомобилю.

Кроме того, Shelby Mustang Mach-E GT имеет виниловые внешние наклейки, напольные коврики, пронумерованные бляшки на приборной панели, а также многочисленные значки и эмблемы.

Shelby планирует выпустить только 100 таких моделей для Европы, а стоимость всего пакета составит 24 900 евро. Покупатели, желающие получить этот пакет, должны либо владеть машиной Mach-E GT 2021-2023 годов выпуска, либо приобрести ее в течение 2023 календарного года.

Аарон Шелби, член правления Carroll Shelby International и внук основателя компании, объяснил, что решение продавать Shelby Mustang Mach-E GT исключительно в Европе связано с растущими продажами электромобилей в регионе и значительным увеличением количества общественных станций зарядки EV за последние пять лет.

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Shelby American Unveils New Shelby Mustang Mach-E GT
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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