Автоэксперты: законопроект о разрешении тонировки боковых стекол — обыкновенный популизм

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Предложение отменить в России штрафы за тонировку передних боковых стёкол машины, если будет реализовано, снизит безопасность на дорогах, заявили автомобильные эксперты.

Подобное требование является давно устоявшимся правилом, с которым согласно большинство, а значит идея депутатов — это обыкновенный популизм, уверен вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Той же позиции придерживается известный российский автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Затонированные наглухо боковые стекла — это ужасно в условиях ночного времени", — пояснил он в интервью Телеканалу "360".

Моржаретто объяснил привлекательность тонировки "дурацкой модой" и напомнил, что в России действуют достаточно мягкие правила, во многих странах запрещается наносить покрытие на любое стекло автомобиля.

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