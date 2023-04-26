Предложение отменить в России штрафы за тонировку передних боковых стёкол машины, если будет реализовано, снизит безопасность на дорогах, заявили автомобильные эксперты.
Подобное требование является давно устоявшимся правилом, с которым согласно большинство, а значит идея депутатов — это обыкновенный популизм, уверен вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Той же позиции придерживается известный российский автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Затонированные наглухо боковые стекла — это ужасно в условиях ночного времени", — пояснил он в интервью Телеканалу "360".
Моржаретто объяснил привлекательность тонировки "дурацкой модой" и напомнил, что в России действуют достаточно мягкие правила, во многих странах запрещается наносить покрытие на любое стекло автомобиля.
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