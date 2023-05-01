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Эксперты: при осмотре подержанного автомобиля оценивайте состояние пружин подвески на предмет ржавчины

1:58
Авто

Динамика автомобиля меняется, когда он загружен пассажирами и багажом. Конструктивное исполнение играет в этом отношении решающую роль. Французские автомобили, например, имеют более мягкие подвески, чем немецкие, что приводит к соответствующим изменениям в ходовой части. Это, в свою очередь, влияет на поведение автомобиля на дороге.

Эксперты: при осмотре подержанного автомобиля оценивайте состояние пружин подвески на предмет ржавчины

Автомобили с более мягкой подвеской сильнее раскачиваются на поворотах, что делает их более трудноуправляемыми на пределе возможностей. Поэтому важно знать, насколько изменяется клиренс автомобиля при нагрузке. Клиренс может уменьшиться на несколько сантиметров, что может оказаться критичным в определенных ситуациях, например, при наезде на высокий бордюр или заземлении выхлопной трубы на грунтовой дороге.

Ситуация становится еще более неоднозначной, когда речь идет о подержанных автомобилях. По мере старения рессоры проседают, и риск внезапной дестабилизации или опрокидывания возрастает. Ржавчина разъедает металл, вызывая поломку витков пружины.

Микротрещины, невидимые невооруженным глазом, также образуются из-за постоянной вибрации витков пружин. Перегрузка автомобиля может усугубить эту проблему и привести к поломке деталей. Таким образом, при осмотре подержанного автомобиля очень важно оценить визуальное состояние пружин на предмет ржавчины.

Долговечность пружин также сильно варьируется в зависимости от условий эксплуатации и качества компонентов. Перед покупкой конкретной модели необходимо провести тщательное исследование и ознакомиться с опытом других водителей в Интернете. Замена деталей, включая амортизаторы и мелкие крепежные элементы, может привести к значительным расходам. В итоге счет за ремонт может оказаться значительным.

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Проверили пружины и удивились: некоторые не годятся! Как выбрать пружины подвески?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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