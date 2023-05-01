Насекомые как орудие умышленного сокрытия номера авто: водителя ждёт штраф в 5 тыс. рублей

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

При длительной поездке по шоссе автомобиль может быть густо покрыт насекомыми, попавшими на него во время движения. Это может вызвать проблемы с видимостью и затемнить номерной знак. Хотя дорожные камеры, возможно, не смогут прочитать номер, это может стать подарком для инспекторов дорожной полиции, поскольку заляпанный номер может привести к серьезному наказанию для водителя.

Однако насекомые не только приводят к штрафам, урезающим бюджет, но и ухудшают видимость, закрывая лобовое стекло и фары, что может привести к авариям и значительным повреждениям автомобиля. Очистка лобового стекла часто требует использования скребка, воды и химических средств, что может занять значительное количество времени.

Помимо проблем с безопасностью, удаление следов жуков и бабочек — сложная задача, которая может привести к тому, что водитель будет озабочен и даже станет уязвимым для кражи из салона авто.

Воры могут воспользоваться этим и украсть деньги или документы из открытого автомобиля. Чтобы избежать такой ситуации, лучше всего мыть окна только в специально отведенных местах отдыха возле автозаправочных станций и всегда запирать машину.

Согласно статье 12.2 КоАП РФ, водитель может быть оштрафован за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков или с измененными. Если насекомые закрывают буквы и цифры номера, то их можно считать орудиями умышленного сокрытия номера, что грозит водителю штрафом в размере 5 000 рублей.

Опасность также заключается в непредсказуемости дороги: выпрыгивающие на обочину олени могут привести к серьезным авариям и повреждению автомобиля. Другие водители также могут создавать проблемы во время очистки автомобиля, что приводит к столкновениям, которые могут нанести значительный ущерб автомобилю.

Важно быть бдительным и принимать необходимые меры предосторожности, чтобы избежать подобных ситуаций.

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