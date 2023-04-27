Тормозные диски повредят новые колодки: к чему может привезти ржавчина на тормозных дисках

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Обычно при проверке тормозных систем осматривают только внешние компоненты, однако именно внутренние поверхности больше всего страдают от коррозии. Без брызговиков дорожные реагенты и камни могут ударять по дискам, создавая на рабочих поверхностях глубокие борозды, в которых скапливается ржавчина.

Возникающие в результате вибрации рулевого колеса при торможении и увеличение тормозного пути могут в конечном итоге привести к аварии. Чтобы избежать этого, лучше всего поднять автомобиль на подъемнике и внимательно осмотреть тормоза со всех сторон. Если вы обнаружите ржавые бороздки, это явный признак того, что диски требуют замены, что может стать убедительным аргументом в споре.

Со временем на краях дисков образуется налет из-за регулярного нагрева диска и накопления грязи в течение многих лет. Добросовестный водитель регулярно удаляет чешуйки молотком, так как их игнорирование может привести к попаданию мусора между накладкой и диском, в результате чего на рабочей поверхности образуются многочисленные канавки, что приводит к тем же нежелательным последствиям, о которых говорилось выше.

Купить автомобиль в таком состоянии можно, но только если вы потребуете значительную скидку. Кроме того, при очистке чешуек обязательно нужно надевать защитные очки, чтобы они не летели в глаза, что может привести к серьезным проблемам.

Стоит отметить, что ржавые тормозные диски могут повредить новые колодки, превращая диск скорее в наждачную поверхность, чем в тормозную, что сокращает срок службы колодок вдвое. Поэтому очень важно не упускать ржавчину из виду и своевременно заменять диски, чтобы не тратить больше денег на новый комплект колодок.

Ржавчина также может вызвать заклинивание задних тормозов, выделяя тепло, которое может даже привести к пожару, если колодки дешевые. Воспламеняющимся компонентом является не фрикционная смесь, а краска на крепежной пластине, которая наносится для предотвращения коррозии. Это еще одна причина не экономить на колодках, поскольку от них зависит безопасность дорожного движения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.