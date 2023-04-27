Обычно при проверке тормозных систем осматривают только внешние компоненты, однако именно внутренние поверхности больше всего страдают от коррозии. Без брызговиков дорожные реагенты и камни могут ударять по дискам, создавая на рабочих поверхностях глубокие борозды, в которых скапливается ржавчина.
Возникающие в результате вибрации рулевого колеса при торможении и увеличение тормозного пути могут в конечном итоге привести к аварии. Чтобы избежать этого, лучше всего поднять автомобиль на подъемнике и внимательно осмотреть тормоза со всех сторон. Если вы обнаружите ржавые бороздки, это явный признак того, что диски требуют замены, что может стать убедительным аргументом в споре.
Со временем на краях дисков образуется налет из-за регулярного нагрева диска и накопления грязи в течение многих лет. Добросовестный водитель регулярно удаляет чешуйки молотком, так как их игнорирование может привести к попаданию мусора между накладкой и диском, в результате чего на рабочей поверхности образуются многочисленные канавки, что приводит к тем же нежелательным последствиям, о которых говорилось выше.
Купить автомобиль в таком состоянии можно, но только если вы потребуете значительную скидку. Кроме того, при очистке чешуек обязательно нужно надевать защитные очки, чтобы они не летели в глаза, что может привести к серьезным проблемам.
Стоит отметить, что ржавые тормозные диски могут повредить новые колодки, превращая диск скорее в наждачную поверхность, чем в тормозную, что сокращает срок службы колодок вдвое. Поэтому очень важно не упускать ржавчину из виду и своевременно заменять диски, чтобы не тратить больше денег на новый комплект колодок.
Ржавчина также может вызвать заклинивание задних тормозов, выделяя тепло, которое может даже привести к пожару, если колодки дешевые. Воспламеняющимся компонентом является не фрикционная смесь, а краска на крепежной пластине, которая наносится для предотвращения коррозии. Это еще одна причина не экономить на колодках, поскольку от них зависит безопасность дорожного движения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ несут большие потери под Артёмовском.