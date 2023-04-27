Прихватите скотч в дорогу: что делать, когда камень попал в лобовое стекло

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

С началом сезона отпусков в России караваны автомобилей устремляются в разные уголки страны. Однако с увеличением интенсивности движения на дорогах возрастает вероятность столкнуться с такой неприятной ситуацией, как попадание камня в лобовое стекло.

Такие инциденты могут привести к тому, что гладкую поверхность лобового стекла прошьет множество трещин. Это не только создает угрозу безопасности, но и может привести к серьезным проблемам во время техосмотра автомобиля.

К сожалению, большинство автомобилей в России не имеет брызговиков, а обилие строительной техники на дорогах, перевозящей сыпучие грузы с различными нарушениями, сделало ветровые стекла, капоты и бамперы расходным материалом.

Тем не менее существуют приемы, позволяющие минимизировать ущерб. Прежде всего очень важно выполнить необходимые процедуры сразу после попадания камня в лобовое стекло. Остановитесь на обочине, найдите клейкую ленту и накройте место прокола, чтобы предотвратить попадание пыли и влаги во время поездки в сервисный центр.

Для правильного ремонта скола необходимо тщательно очистить и высушить область вокруг скола и сам скол. Затем в "рану" впрыскивается специальный состав с помощью уникального инжектора, обеспечивающего оптимальное проникновение смеси в трещину. Наконец, смесь затвердевает с помощью ультрафиолетового излучения. Вы можете либо отремонтировать скол самостоятельно, либо поехать в специализированный автосервисный центр.

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