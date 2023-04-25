Новые седаны Toyota Avalon теперь доступны в России

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota представила свой новейший седан Toyota Avalon на российском рынке, и он уже набирает обороты. Этот автомобиль производится компанией FAW-Toyota, совместным предприятием Toyota и китайской FAW Group, и доступен для покупки в России по цене от 4,35 миллиона рублей. Если покупатели воспользуются всеми дилерскими акциями, то смогут получить скидку даже от этой цены.

Двигатель и характеристики

Седан Toyota Avalon, доступный в российских дилерских центрах, оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 209 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая плавное и эффективное вождение. Седан является переднеприводным автомобилем.

Стандартные характеристики

Все седаны Toyota Avalon, доступные в России, поставляются в комплектации Exclusive, которая включает в себя ряд премиальных функций. Автомобиль оснащен семью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений, круиз-контролем, люком, а также комбинированной обивкой из кожи и ткани.

Кроме того, автомобиль оснащен камерой 360 градусов, системами предотвращения столкновений и помощи при движении по полосе, а также беспроводной зарядкой для мобильных устройств.

Цена и скидки

Toyota Avalon продается в дилерских центрах России по базовой цене 5,15 млн. рублей. Однако если покупатели воспользуются доступными скидками, они смогут приобрести этот седан всего за 4,35 миллиона рублей. Для получения скидки необходимо сдать свой старый автомобиль и получить кредит.

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