Hennessey представила шестиколесный Ford F-150 VelociRaptoR

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Hennessey Performance представила свое последнее творение, VelociRaptoR 6x6, созданное на базе Ford F-150 Raptor R 2023 года. Как и ожидалось, VelociRaptoR имеет дополнительную заднюю ось и более длинную раму для ее установки.

Дополнительная ось полностью функциональна и даже оснащена локером. Hennessey также установил трехдюймовый лифт и 20-дюймовые колеса с 37-дюймовыми шинами, чтобы расширить внедорожные возможности грузовика.

Несмотря на внушительные размеры, силовой агрегат VelociRaptoR остался нетронутым. Он оснащен тем же 5,2-литровым двигателем V8 с наддувом, что и стандартный Raptor R, который производит впечатляющие 700 лошадиных сил и 640 фунт-фут крутящего момента. Подвеска, однако, была обновлена, чтобы сохранить подвеску Fox с живыми клапанами, о которой говорит Ford и которую мы нашли впечатляющей во время наших испытаний.

Благодаря дополнительной оси и раме VelociRaptoR имеет общую длину 27 футов, что обеспечивает дополнительную длину спального места. Длина спального места теперь составляет 8 футов вместо 5,5 футов у стандартного Raptor R.

Базовая цена VelociRaptoR составляет 499 999 долларов. Это не дешево, но на него предоставляется гарантия 3 года/36 000 миль. Заинтересованные покупатели могут сделать заказ через Hennessey или дилеров, которые работают с компанией по тюнингу.

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Джереми Кларксон: Обзор на Hennessey VelociRaptor 600