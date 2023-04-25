Chevy Bolt EV и EUV, два самых доступных EV, прекращают производство

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Это официально: Chevy Bolt EV и его аналогичный близнец Bolt EUV, которые в настоящее время считаются одними из лучших предложений на рынке электромобилей, больше не будут выпускаться до конца года.

Впервые об этом объявил телеканал CNBC, а представитель Chevrolet подтвердил, что производство Bolt будет прекращено, чтобы освободить место для новых автомобилей компании на платформе Ultium.

К ним относятся Silverado EV, Blazer EV и Equinox EV, запуск которых намечен на конец этого года.

Завод Orion, на котором производятся Bolt, будет использоваться для производства этих новых автомобилей. Линейка Bolt была очень успешной, продажи росли на протяжении последних трех кварталов.

Фактически, в первом квартале 2023 года компания Chevy продала больше "Болтов", чем отдельных продаж Blazer, Colorado и Suburban вместе взятых.

Несмотря на успех линейки Bolt, она снимается с производства, чтобы освободить место для новых автомобилей на платформе Ultium. Несмотря на отсутствие ближайших преемников Bolt, Chevrolet запускает несколько новых EV в конце этого года, включая Equinox EV, который, как ожидается, будет доступен по цене около $30 000.

Несколько удивительно, что производство Bolt прекращается без немедленной замены, особенно учитывая, что близнецы Bolt были одними из самых доступных вариантов на рынке EV и предлагали впечатляющий запас хода.

Тем не менее, компания Chevy намерена расширять свой портфель EV, и платформа Ultium является ключевым компонентом этой стратегии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

CHEVY BOLT EV честный обзор от владельца