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Япония и ЕС отказались от полного эмбарго в отношении России при обсуждении пакета санкций

1:42
Авто

В то время как страны "Большой семерки" готовятся рассмотреть новый пакет санкций на саммите в Хиросиме 19 мая 2023 года, Япония и ЕС отказались поддержать полный запрет на экспорт в Россию. Предлагаемый пакет санкций предполагает практически полное эмбарго на поставки товаров в Россию, за исключением некоторых продуктов питания и лекарств. В случае его принятия Япония прекратит поставки подержанных автомобилей на российский рынок.

Япония и ЕС отказались от полного эмбарго в отношении России при обсуждении пакета санкций

Подготовительная встреча

Саммит должен начаться 19 мая, но в преддверии мероприятия его участники провели подготовительную встречу, на которой представители Японии и ЕС назвали полный запрет на экспорт в Россию невозможным и неосуществимым. Это событие произошло после того, как на прошлой неделе было объявлено, что Япония может запретить импорт подержанных автомобилей в Россию. Япония является крупнейшим экспортером подержанных автомобилей в Россию, на ее долю приходится почти 40% всех подержанных автомобилей, продаваемых в стране.

Япония выступает против полной блокады

Поэтому неудивительно, что Япония выступает против полной блокады. Тем не менее, страны Большой семерки примут окончательное решение по этому вопросу в следующем месяце. Предлагаемый пакет санкций включает практически полное эмбарго на поставки товаров в Россию, за исключением некоторых продуктов питания и лекарств. Если пакет будет принят, Япония прекратит поставки подержанных автомобилей на российский рынок.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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