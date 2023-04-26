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Путаница с клеммами аккумулятора может привести к повреждению блока управления двигателем

1:31
Авто

Неправильное подключение аккумулятора к клеммам может привести к целому ряду проблем, серьёзность которых зависит от различных условий.

Путаница с клеммами аккумулятора может привести к повреждению блока управления двигателем

Если аккумулятор установлен "неправильно" и подключён к незаведённому автомобилю с галогенными лампами, серьёзных последствий может и не быть, поскольку направление тока для них не имеет значения.

Однако светодиодные источники света пропускают ток только в одном направлении и могут перегореть при неправильной подаче напряжения. Это может привести к неисправности внутреннего освещения и другим проблемам.

При попытке запустить двигатель с неправильной полярностью аккумулятора может возникнуть несколько сложностей, включая:

  • перегорание обмоток стартера,
  • повреждение диодного моста генератора,
  • перегорание предохранителей,
  • повреждение электронных компонентов, таких как блок управления двигателем.

Неправильное подключение аккумулятора к уже заведённому автомобилю может привести к аналогичным проблемам, а также к  возгоранию.

Неправильный запуск автомобиля с помощью прыжкового двигателя также может привести к повреждениям, но если "мёртвый" аккумулятор зарядить от работающего автомобиля перед попыткой запуска, ущерб будет минимальным, и только оживший аккумулятор может перегреться и выйти из строя.

Необходимо соблюдать осторожность при подключении аккумуляторов, чтобы избежать потенциально дорогостоящих и опасных последствий.

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Что делать, если перепутал полярность клемм аккумулятора и после этого машина не заводится?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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