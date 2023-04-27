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Проклятая земля: реагент на дорогах как причина скрипа стёкол

2:30
Авто

Есть что-то такое в российских дорогах, что, кажется, никогда не изменится. Это может быть проклятая земля, непредвиденные просчеты дорожных инженеров или просто неподходящий климат. Но одно можно сказать точно: они всегда грязные. Неважно, где мы моем машину — на даче или в дорогом городском центре, — мы всегда стремимся к идеальной сияющей чистоте.

Проклятая земля: реагент на дорогах как причина скрипа стёкол

Но иногда, несмотря на все наши усилия, возникает неприятный синдром — скрип стекол. Лобовое стекло чистим прыгающими и скрипящими дворниками, а боковые стекла скрежещут и стонут от резинового уплотнителя. Даже жидкость для мытья посуды и специализированные чистящие растворы не помогают решить проблему. Пришло время серьезно подойти к вопросу и выяснить причину, что происходит.

Как выяснилось, виновником является не кто иной, как наш любимый дорожный реагент. Он вреден не только для кузова и резины наших автомобилей, но и для стекол. И даже летом мы не можем ослабить бдительность — "разбрызгиватели" и "оросители", охлаждающие дороги в жару, направляют мусор и грязь прямо на наши автомобили. Это покрытие накапливается на стекле, заставляя его скрипеть и стонать каждый раз, когда мы опускаем окна.

Конечно, его можно смыть, но у кого на это есть время и силы? Вместо этого мы обращаемся к маловероятному герою — скребку для мытья окон. Благодаря металлическому лезвию он легко удаляет наклейки и другие твердые материалы.

Но нас действительно интересует другая сторона — мягкий пластик, на котором нет царапин и повреждений. Несколькими быстрыми движениями мы можем удалить стойкий налет на окнах, оставив после себя сверкающую, преломляющую поверхность.

И что же самое приятное? Это средство предназначено не только для наших автомобилей. Это многоразовое, многофункциональное решение, которое мы можем использовать для решения любых бытовых задач. От стирания смолы с неокрашенных поверхностей до уборки по дому — этот маленький гаджет просто необходим каждому, кто стремится упростить свою жизнь. И всего за 230 рублей — или даже дешевле, если поискать в магазинах — это небольшая цена за более эффективное и действенное решение для уборки.

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Правильная чистка и мойка стекол автомобиля.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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