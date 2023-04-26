Машины с оторванными крышами: каршеринг вредит здоровью и кошельку автолюбителя

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К обслуживанию каршеринговых машин есть большие вопросы.

"Автовзгляд" обозначил серьёзную озабоченность по поводу обслуживания автомобилей совместного пользования, особенно в отношении того, как арендаторы управляют ими.

Согласно отчёту, арендаторы обычно агрессивно разгоняются и совершают резкие маневры, что может привести к царапинам, вмятинам и даже полному повреждению автомобиля.

В некоторых случаях автомобили привозили с оторванными крышами, и их приходилось сдавать в металлолом. Всё это особенно проблематично в зимние месяцы, когда двигатель может получить повреждения в результате резкого ускорения.

Многие компании по совместному использованию автомобилей превышают рекомендованный лимит пробега для своих машин. Это может привести к значительному повреждению двигателя, особенно если арендатор эксплуатирует автомобиль в тяжёлых условиях.

Например, масло потеряет свои защитные свойства, а на стенках цилиндров могут образоваться задиры. Это может привести к тому, что автомобиль перестанет работать, и арендатор будет нести ответственность за любой причинённый ущерб.

Помимо проблем с двигателем, в отчёте также отмечены проблемы с подвеской автомобиля. Резиновые детали, такие как втулки и наконечники тяг, часто изнашиваются и заменяются неоригинальными запчастями, что может поставить под угрозу безопасность автомобиля.

Компании совместного использования автомобилей часто задерживают замену тормозных дисков до тех пор, пока они почти не износятся, что может быть опасно в критических ситуациях.

Расходы на ремонт повреждённых автомобилей могут быть значительными, и арендаторы обычно несут ответственность за их оплату. Например, наш источник однажды ремонтировал автомобиль, попавший в аварию, и стоимость ремонта составила ошеломляющие 200 000 рублей.

Таким образом, арендаторам необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации автомобилей совместного пользования, чтобы избежать ненужных повреждений и расходов на ремонт.

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