Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байден официально вступил в американскую президентскую гонку 2024 года
Медведев уверен, что отношения России и Китая ждёт великое будущее
Медведев предупредил, что у России "не дрогнет рука" применить ядерное оружие
"Репортёр": РФ готовится к битве с США в Тихом океане
Максим Орешкин назвал экономику Европы умирающей из-за потери российских энергоносителей
РВ: украинские Су-25 попытались атаковать позиции ВС РФ под Херсоном
В Псковской области военный выстрелил в полицейского
Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева поддержала спецоперацию ВС России на Украине
Венесуэльский оппозиционер Гуаидо изгнан из Колумбии

В современных автомобилях есть полезные функции, о которых водители не знают

2:08
Авто

Вождение автомобиля в наши дни — это гораздо больше, чем просто поездка из пункта А в пункт Б.

В современных автомобилях есть полезные функции, о которых водители не знают

Благодаря огромному количеству технологических функций, которые входят в стандартную комплектацию современных автомобилей, водители могут рассчитывать на удобный и беспроблемный опыт вождения. Но несмотря на обилие таких функций, многие водители не используют все преимущества своих автомобилей, упуская их из виду.

Одной из таких функций является возможность открывать и закрывать окна автомобиля с помощью смарт-ключа. Простым нажатием и удержанием кнопки блокировки или разблокировки можно дистанционно свернуть или развернуть окна, даже если вы не находитесь в автомобиле. Это удобная функция, о которой многие водители могут не знать.

Когда речь идёт о техническом обслуживании автомобиля, не всегда легко понять, какие детали нуждаются в замене. Но знаете ли вы, что стеклоочистители имеют специальную маркировку, которая указывает на их износ? Ищите жёлтую наклейку на щётке стеклоочистителя, она закрывает ультрафиолетовый индикатор, меняющий цвет с течением времени. Если на новом стеклоочистителе наклейка чёрная, то по мере износа она будет желтеть, давая вам понять, что нужна замена.

Ещё одна функция, о которой многие водители могут не знать, — это возможность регулировки ремня безопасности для более удобной посадки. Это особенно полезно для водителей с ростом или габаритами выше среднего. Чтобы отрегулировать высоту ремня безопасности, найдите кнопку или скобу, расположенную на стойке кузова в месте крепления ремня безопасности.

Наконец, знаете ли вы, что багажник можно открыть изнутри? Это особенно полезно в экстренных случаях или если вам нужно выпустить кого-то из багажника. Найдите рычаг аварийного открывания, расположенный рядом с багажником, который обычно светится в темноте для лёгкого доступа в условиях недостаточной освещённости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Артисты в России столкнулись с отменой концертов

Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.

РИАН перечислило артистов, концерты которых отказались проводить в РФ
МК: Леонков заявил о резкой смене тактики ВС Украины в обороне Артёмовска
ВСУ поменяли тактику в обороне Артёмовска, но это их не спасёт
Угроза "контрнаступа": ВСУ создали "плацдарм" на берегу у Херсона
Три-пять раз в неделю: врачи-урологи назвали оптимальное количество половых контактов
США знают, как организовать военную интервенцию: история вторжения на Гренаду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Снайпер ВС РФ наказал боевика ВСУ за неприличный жест
Россиянка устроила пьяный "заукраинский" дебош на борту самолёта
Киев нацелился на ВМФ РФ. Капитан предупредил о серьёзной опасности со стороны ВСУ
Киев нацелился на ВМФ РФ. Капитан предупредил о серьёзной опасности со стороны ВСУ
Последние материалы
Марков рассказал, что наряженные в военную форму СВО российские цыгане придумали новый бизнес
Politico: Украина пытается запутать Россию с местом и временем начала контрнаступления
Солдат ВСУ оценил перспективы контрнаступления: есть вероятность, что к России подключится Китай
Около 2 тысяч абонентов Донецка остались без света из-за обстрела
Людям старше 80 лет и инвалидам первой группы в мае поднимут пенсии на 7 500 рублей
"Наставник" Навального* Евраев промониторит коррупцию в Ярославской области
Полковник Матвийчук: 12 бригад ВСУ ждёт мгновенный разгром в ходе контрнаступления
Басурин: у Зеленского на фоне постоянного стресса обострились хронические заболевания
Водные черепахи могут прожить с вами в доме более 40 лет
Медведев рассказал, что "выродки" собираются создать в России Соединённые штаты Сибири
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников