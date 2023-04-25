В современных автомобилях есть полезные функции, о которых водители не знают

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Вождение автомобиля в наши дни — это гораздо больше, чем просто поездка из пункта А в пункт Б.

Благодаря огромному количеству технологических функций, которые входят в стандартную комплектацию современных автомобилей, водители могут рассчитывать на удобный и беспроблемный опыт вождения. Но несмотря на обилие таких функций, многие водители не используют все преимущества своих автомобилей, упуская их из виду.

Одной из таких функций является возможность открывать и закрывать окна автомобиля с помощью смарт-ключа. Простым нажатием и удержанием кнопки блокировки или разблокировки можно дистанционно свернуть или развернуть окна, даже если вы не находитесь в автомобиле. Это удобная функция, о которой многие водители могут не знать.

Когда речь идёт о техническом обслуживании автомобиля, не всегда легко понять, какие детали нуждаются в замене. Но знаете ли вы, что стеклоочистители имеют специальную маркировку, которая указывает на их износ? Ищите жёлтую наклейку на щётке стеклоочистителя, она закрывает ультрафиолетовый индикатор, меняющий цвет с течением времени. Если на новом стеклоочистителе наклейка чёрная, то по мере износа она будет желтеть, давая вам понять, что нужна замена.

Ещё одна функция, о которой многие водители могут не знать, — это возможность регулировки ремня безопасности для более удобной посадки. Это особенно полезно для водителей с ростом или габаритами выше среднего. Чтобы отрегулировать высоту ремня безопасности, найдите кнопку или скобу, расположенную на стойке кузова в месте крепления ремня безопасности.

Наконец, знаете ли вы, что багажник можно открыть изнутри? Это особенно полезно в экстренных случаях или если вам нужно выпустить кого-то из багажника. Найдите рычаг аварийного открывания, расположенный рядом с багажником, который обычно светится в темноте для лёгкого доступа в условиях недостаточной освещённости.

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