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Теоретический экзамен на получение водительских прав дополнен вопросами о самокатах

1:25
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Министерство внутренних дел (МВД) России добавило в теоретический экзамен на получение водительских прав вопросы о самокатах. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД, обновление связано с последними изменениями в Правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта 2023 года.

Теоретический экзамен на получение водительских прав дополнен вопросами о самокатах

Помимо новых вопросов об использовании индивидуальных средств передвижения (ИСУ), таких как самокаты, в экзамен теперь включены вопросы о продолжительности действия знаков "Стоянка запрещена по четным/нечетным дням".

Обновления в теоретическом экзамене на получение водительских прав

МВД пояснило, что корректировка теоретической части экзамена связана с поправками к ПДД. Вновь добавленные вопросы касаются использования ИДП, включая э-скутеры, а также времени установки знаков "Стоянка запрещена по четным/нечетным дням".

Кроме того, обновленный экзамен теперь включает вопросы о новой секции информационного светофора с силуэтом пешехода и мигающим бело-лунно-стрелочным сигналом, расположенным под светофором. Также сдающие экзамен теперь должны понимать, на какие зоны распространяется действие знака "Остановка запрещена" в сочетании с желтой горизонтальной дорожной разметкой.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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