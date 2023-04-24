Москвич запускает главную сборочную линию

Производитель автомобилей "Москвич" объявил о запуске главной сборочной линии. В официальном заявлении в телеграм-канале компания сообщила, что с сегодняшнего дня заработал главный конвейер.
Отныне автомобили будут собираться на полностью автоматизированной сборочной линии длиной 480 метров, а производственная мощность сборочного цеха увеличилась более чем в два раза. Однако "Москвич", выпускающий автомобили крупноузловым методом, начинает подготовку к переходу на мелкоузловой метод.
Работа главной сборочной линии позволит автопроизводителю увеличить количество операций на производственной линии, соединить процессы сварки и окраски, быстро внедрять любые изменения и привлекать больше местных поставщиков. Новая сборочная линия также обеспечит более быстрое и эффективное производство и лучший контроль качества.
Недавно компания "Москвич" расширила список комплектаций кроссовера "Москвич 3". На рынке появилась новая версия "Комфорт" с расширенным списком оборудования и более высокой ценой.
Эта версия "Москвич 3" оснащается сиденьями с подогревом, полностью светодиодной оптикой, системами предупреждения столкновений и выезда за пределы полосы движения, камерами кругового обзора, автоматическим управлением дальним светом и 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью. Цена начинается от 2,25 млн. рублей, по сравнению с 1,97 млн. рублей за комплектацию "Стандарт".
Некоторые дилерские центры предлагают скидки на 2022 кроссоверы "Москвич 3". Как сообщает "Российская газета", некоторые дилеры готовы предложить скидки на эти автомобили, продавая их за 1,6 млн и даже 1,5 млн рублей (включая опцию trade-in). Кроме того, некоторые продавцы предлагают при покупке автомобиля "Москвич" путевку на двоих на юг.
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