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Москвич запускает главную сборочную линию

2:19
Авто

Производитель автомобилей "Москвич" объявил о запуске главной сборочной линии. В официальном заявлении в телеграм-канале компания сообщила, что с сегодняшнего дня заработал главный конвейер.

Москвич запускает главную сборочную линию

Отныне автомобили будут собираться на полностью автоматизированной сборочной линии длиной 480 метров, а производственная мощность сборочного цеха увеличилась более чем в два раза. Однако "Москвич", выпускающий автомобили крупноузловым методом, начинает подготовку к переходу на мелкоузловой метод.

Преимущества главного сборочного конвейера

Работа главной сборочной линии позволит автопроизводителю увеличить количество операций на производственной линии, соединить процессы сварки и окраски, быстро внедрять любые изменения и привлекать больше местных поставщиков. Новая сборочная линия также обеспечит более быстрое и эффективное производство и лучший контроль качества.

Запуск кроссовера Москвич 3

Недавно компания "Москвич" расширила список комплектаций кроссовера "Москвич 3". На рынке появилась новая версия "Комфорт" с расширенным списком оборудования и более высокой ценой.

Эта версия "Москвич 3" оснащается сиденьями с подогревом, полностью светодиодной оптикой, системами предупреждения столкновений и выезда за пределы полосы движения, камерами кругового обзора, автоматическим управлением дальним светом и 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью. Цена начинается от 2,25 млн. рублей, по сравнению с 1,97 млн. рублей за комплектацию "Стандарт".

Сэкономьте на покупке кроссовера Москвич 3

Некоторые дилерские центры предлагают скидки на 2022 кроссоверы "Москвич 3". Как сообщает "Российская газета", некоторые дилеры готовы предложить скидки на эти автомобили, продавая их за 1,6 млн и даже 1,5 млн рублей (включая опцию trade-in). Кроме того, некоторые продавцы предлагают при покупке автомобиля "Москвич" путевку на двоих на юг.

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Завод Москвич: конвейер заработал! / Как теперь собирают Москвич 3 на конвейере
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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