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АвтоВАЗ повысит цены на модели Lada Granta и Niva Travel

1:45
Авто

АвтоВАЗ, крупнейший производитель автомобилей в России, объявил о повышении цен на модели Lada Granta и Niva Travel с 1 мая. Корректировка цен коснется только некоторых модификаций этих двух моделей, а обновленные прайс-листы будут опубликованы в течение недели.

АвтоВАЗ повысит цены на модели Lada Granta и Niva Travel

Ожидается, что средняя стоимость моделей вырастет на 14-40 тысяч рублей. Минимальная стоимость Granta составит 692 300 рублей, а базовая версия Niva будет стоить 1 042 900 рублей.

Изменения в ценообразовании Lada Granta

Стандартная комплектация седана Lada Granta подорожает на 14-29 тысяч рублей, а новый ценник составит 692 300 рублей. Топовая версия седана будет стоить 864 900 рублей. Версия лифтбек подорожает еще больше — от 24 до 39 тысяч рублей. Версия Drive Active подорожает на 18-23 тысячи рублей, а самый доступный вариант у официальных дилеров будет стоить 827 900 рублей.

Изменения в ценообразовании Нива Тревел

Базовая версия Niva Travel подорожает на 28 тысяч рублей и составит 1 042 900 рублей. Версия с мультимедийной системой подорожает на 18 тысяч рублей.

Предыдущие корректировки цен

Последний раз АвтоВАЗ корректировал свои цены 1 марта, когда все модели, выпускаемые компанией, подорожали на сумму от 16 до 23 тысяч рублей.

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2023 LADA GRANTA ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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