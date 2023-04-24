Танк Ripsaw из "Форсаж 8" выставлен на аукцион

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Вы устали от просмотра дорогих аукционов на таких платформах, как Bring a Trailer и Cars & Bids? Не стоит обращаться к Mecum за дешевой альтернативой. Напротив, на их аукционах можно найти одни из самых желанных автомобилей в мире. Именно так обстоит дело на предстоящем аукционе Mecum в Инди, где на торги будет выставлен танк Howe & Howe Ripsaw 2009 года из фильма "Форсаж 8".

Несмотря на то, что он, возможно, не в самом лучшем состоянии, этот танк может приобрести любой желающий и ездить по бездорожью.

Компания Howe & Howe за годы своей работы построила несколько таких танков, в основном для военных и спасателей. Однако многие из них попали в частные руки.

Танк Ripsaw, выставленный на аукцион, является оригинальным прототипом с VIN 000000001, и он все еще имеет оригинальную окраску в военном стиле, показанную в фильме. Он оснащен 6,6-литровым дизельным двигателем Duramax в паре с автоматической коробкой передач Allison и полностью исправными гусеницами.

Танк Ripsaw был построен за 750 000 долларов США и был получен из музея, сотрудничающего с Universal Studios. Помимо роли во франшизе "Форсаж", он также появлялся в фильмах о G. I. Joe.

В видеоролике, демонстрирующем возможности Ripsaw в фильме "Форсаж 8", показано, как он преодолевает лед на скорости 60 миль в час, преодолевает большие снежные валы и прыгает через трамплины.

Таким образом, можно предположить, что этот танк уже побывал в бою. Однако неясно, насколько хорошо он работает и сколько ремонтных работ потребуется, прежде чем он будет готов к эксплуатации. Пометки Шарпи на органах управления говорят о том, что у танка, возможно, была бурная жизнь.

Если вы хотите получить в свои руки этот персональный танк, будьте готовы взять с собой кошелек и иметь доступ к внедорожным трассам. Предполагаемая аукционная цена Ripsaw составляет от $150 000 до $180 000. Однако маловероятно, что вы сможете ездить на нем по дорогам общего пользования. Но если у вас достаточно места для его эксплуатации, он обещает стать захватывающим внедорожником.

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F8 - The Ripsaw