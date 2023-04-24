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Nissan отзывает Rogue, Pathfinder, Infiniti QX60 из-за проблем с сиденьями

1:49
Авто

Компании Nissan и Infiniti объявили об отзыве внедорожников Rogue, Pathfinder и QX60 и CUV 2023 года выпуска в связи с потенциальным дефектом сварных швов каркаса сидений, который может привести к разрушению каркаса во время столкновения.

Nissan отзывает Rogue, Pathfinder, Infiniti QX60 из-за проблем с сиденьями

Хотя количество затронутых автомобилей относительно невелико — чуть более 12 000 автомобилей потенциально могут пострадать, риск получения травм в результате такой неисправности нельзя игнорировать.

Согласно отчету Nissan для Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

"сиденье водителя с электроприводом может быть не полностью закреплено на раме сиденья на некоторых автомобилях Nissan Rogue, Pathfinder и Infiniti QX60. В результате этой проблемы сварные швы рамы сиденья могут отсоединиться от заднего внутреннего кронштейна сиденья. Если это произойдет, это может увеличить риск травмирования пассажира в случае аварии. Кроме того, из-за этого каркас сиденья в сборе может не соответствовать определенным требованиям FMVSS 207 и FMVSS 210"

Nissan заявил, что покупателям нелегко самостоятельно определить проблему, и что для обеспечения надлежащей безопасности сиденья должен осмотреть специалист сервисной службы.

Дилеры будут отвечать за проверку зазора между поручнем водительского сиденья и внутренним кронштейном сиденья, и при необходимости они снимут и заменят каркас подушки водительского сиденья, что должно занять менее двух часов.

Владельцы пострадавших автомобилей должны получить уведомления к июню, и им рекомендуется обратить внимание на эти уведомления.

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СИДЕНЬЯ ОТ БМВ 5 Е60 В НИССАН АЛЬМЕРА G15 (РЕНО ЛОГАН, ЛАДА ЛАРГУС, РЕНО ДАСТЕР РЕНО КАПТЮР)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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