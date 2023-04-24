Bentley Continental GT празднует 20-летие выпуском в единственном экземпляре

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В этом году Bentley Continental GT отмечает знаменательную дату — 20 лет со дня своего появления. В декабре 2003 года первый кипарисово-зеленый Continental GT с VIN 20001 сошел с конвейера в Крю, Англия, и всколыхнул сегмент суперлюксовых GT.

Оригинальное купе попало в заголовки газет благодаря своему впечатляющему 6,0-литровому двигателю W12, который развивал 550 лошадиных сил и 479 фунт-фут крутящего момента.

В то время четырехместный Ferrari 456M имел мощность 442 л. с. и 406 фунт-фут от своего двигателя V12, а двухместный Ferrari 575M выдавал "всего" 508 л. с. и 434 фунт-фут от того же двигателя. Continental GT установил новый стандарт на рынке автомобилей класса люкс, и с тех пор он продолжает оставаться таковым.

В честь своего 20-летия Bentley представила на выставке Auto Shanghai единичную праздничную модель в виде Continental GT S. Автомобиль выполнен в цвете Magnetic Dark Grey Metallic, с 22-дюймовыми колесными дисками с черным хромом и черными дисками. Крышки зеркал украшены красными акцентными линиями, которые также образуют кайму вокруг основания купе.

В интерьере специализированное подразделение Bentley, Mulliner, создало уникальное сочетание кожи Beluga (черной) и Hotspur (красной) с черной рояльной отделкой. Бифинишная отделка фасции включает в себя шпон Granite Stone поверх Grand Black, разделенный красной полосой. Специальные шильдики и лазерное травление можно найти в различных местах автомобиля, например, на подножках, центральной консоли и фанере.

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D3 Тест Continental GT Davidich Dynamic Drive