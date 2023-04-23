"Водитель рискует лишиться прав": Что нельзя делать с фарами

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Михаил Черников, начальник ГИБДД России, недавно рассказал о ситуации, которая может привести к лишению водительских прав. Такая ситуация возникает, когда водитель кладет на фары своего автомобиля посторонние предметы, в частности, бронированную пленку.

Чтобы избежать царапин и других повреждений, многие автомобилисты наносят такую пленку на фары. Однако если после нанесения пленки свет, излучаемый фарами, окажется любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, водитель рискует лишиться прав на срок до шести месяцев. Модернизированные осветительные приборы также будут конфискованы.

Водителям крайне важно понимать важность соблюдения закона при защите фар своего автомобиля. Любые действия, ставящие под угрозу безопасность других участников дорожного движения, не будут восприняты легкомысленно, и закон будет действовать по своему усмотрению. Оставайтесь безопасными на дороге!

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Фары в антигравийную пленку своими руками