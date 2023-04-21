G7 может запретить импорт подержанных японских автомобилей в Россию в рамках новых санкций

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G7 рассматривает возможность запрета импорта подержанных автомобилей из Японии в рамках расширения нового пакета санкций. Этот шаг рассматривается странами Большой семерки, в которую входит Япония.

Они изучают возможность прекращения поставок почти всей продукции в Россию, включая подержанные автомобили, шины и потребительские товары.

На предстоящем саммите в Японии с 19 по 21 мая лидеры стран G7 обсудят возможность введения практически полного запрета на экспорт товаров в Россию.

Страны G7 обсудят запрет на импорт на майском саммите

В ходе саммита страны G7 рассмотрят возможность введения запрета на поставки в Россию практически всех товаров, включая подержанные японские автомобили. Этот шаг существенно повлияет на российский рынок, поскольку Япония является крупнейшим поставщиком подержанных автомобилей в страну. Решение о введении запрета будет зависеть от результатов дискуссий на саммите.

Позиция Японии в отношении полного эмбарго и важность российского рынка

Япония не заинтересована в полном эмбарго на поставки своей продукции в Россию, учитывая важность российского рынка подержанных автомобилей. Хотя маловероятно, что Япония полностью поддержит запрет на импорт подержанных автомобилей, его нельзя полностью исключать.

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