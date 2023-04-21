"У меня в машине рысь": Смотрите, как служба по защите животных достает ее

Во вторник вечером полиции округа Портедж, штат Висконсин, пришлось вызвать подкрепление из Департамента природных ресурсов штата Висконсин, начальника Брайана Локмана, после того как владелец автомобиля сообщил о странной ситуации — "У меня в машине рысь".
Шериф округа Майк Лукас заявил, что, услышав сообщение, "можно только представить, о чем все думали в тот момент", что вызвало любопытство многочисленных помощников шерифа.
Три помощника были направлены на место происшествия, и по прибытии они были "шокированы", обнаружив животное, зажатое за решеткой радиатора автомобиля Toyota.
Шериф Лукас отметил, что его помощники хорошо подготовлены к решению проблем, но этот случай озадачил их, и пришлось вызвать подкрепление.
На видеозаписи видно, как Локман и его помощник используют шест для контроля за животными, чтобы выманить рысь из-за решетки радиатора автомобиля, что позволило безопасно транспортировать животное. Хотя кошка была помещена в грузовик под протестом, она не пострадала и в конце концов была отпущена.
Пока неясно, была ли рысь сбита автомобилем или она сама забралась в решетку радиатора. Однако нередко дикие животные застревают на дороге и оказываются в решетке радиатора, как и другие животные, такие как совы и койоты, которые были освобождены из подобных ситуаций после долгих и страшных поездок.
Независимо от того, добралась ли кошка туда сама или нет, шериф Лукас заявил, что это было "все в один день работы в офисе шерифа округа Портедж".
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