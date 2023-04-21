"У меня в машине рысь": Смотрите, как служба по защите животных достает ее

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Во вторник вечером полиции округа Портедж, штат Висконсин, пришлось вызвать подкрепление из Департамента природных ресурсов штата Висконсин, начальника Брайана Локмана, после того как владелец автомобиля сообщил о странной ситуации — "У меня в машине рысь".

Шериф округа Майк Лукас заявил, что, услышав сообщение, "можно только представить, о чем все думали в тот момент", что вызвало любопытство многочисленных помощников шерифа.

Три помощника были направлены на место происшествия, и по прибытии они были "шокированы", обнаружив животное, зажатое за решеткой радиатора автомобиля Toyota.

Шериф Лукас отметил, что его помощники хорошо подготовлены к решению проблем, но этот случай озадачил их, и пришлось вызвать подкрепление.

На видеозаписи видно, как Локман и его помощник используют шест для контроля за животными, чтобы выманить рысь из-за решетки радиатора автомобиля, что позволило безопасно транспортировать животное. Хотя кошка была помещена в грузовик под протестом, она не пострадала и в конце концов была отпущена.

Пока неясно, была ли рысь сбита автомобилем или она сама забралась в решетку радиатора. Однако нередко дикие животные застревают на дороге и оказываются в решетке радиатора, как и другие животные, такие как совы и койоты, которые были освобождены из подобных ситуаций после долгих и страшных поездок.

Независимо от того, добралась ли кошка туда сама или нет, шериф Лукас заявил, что это было "все в один день работы в офисе шерифа округа Портедж".

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Watch as Portage County officials remove a bobcat found behind a car's grille