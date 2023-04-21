Калифорнийские присяжные признали, что автопилот Tesla не был виновен в аварии

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В пятницу присяжные в суде штата Калифорния одержали полную победу над автопроизводителем в первом судебном разбирательстве, связанном с аварией с участием функции Autopilot компании Tesla. Присяжные постановили, что программное обеспечение частично автоматизированного вождения не нарушило правила безопасности, что может оказаться решающей победой для компании Tesla, которая продолжает тестировать и внедрять Autopilot и свою передовую систему "полного самообучения" (FSD).

Илон Маск, генеральный директор Tesla, назвал FSD жизненно важной для будущего компании, но она столкнулась с юридическим и нормативным контролем.

Дело было возбуждено Жюстин Хсу, жительницей Лос-Анджелеса, которая утверждала, что ее Tesla Model S наехала на бордюр во время работы системы Autopilot, и подушка безопасности сработала с такой силой, что это привело к серьезным травмам.

Хсу утверждала, что в конструкции Autopilot и подушки безопасности были обнаружены дефекты, и требовала возмещения ущерба на сумму более 3 миллионов долларов.

Tesla отрицала свою ответственность за аварию 2019 года и заявила, что Хсу использовала Autopilot на городских улицах, что запрещено в руководстве пользователя компании.

В ходе слушаний в Высшем суде Лос-Анджелеса присяжные пришли к выводу, что Хсу не имеет права на возмещение ущерба, а также определили, что подушка безопасности не сработала безопасно.

Кроме того, присяжные пришли к выводу, что компания Tesla не умышленно утаила от Хсу никакой информации. Ни Tesla, ни адвокат Хсу не дали комментариев сразу после вынесения вердикта.

Этот вердикт — значительная победа для Tesla, поскольку она продолжает сталкиваться с пристальным вниманием и расследованиями со стороны регулирующих органов по поводу безопасности Autopilot и FSD.

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