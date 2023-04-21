Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Audi A8, как сообщается, превратится в электрический флагман, вдохновленный GrandSphere
РИА Новости: Анпилогов заявил, что ВС Украины будут разгромлены при попытке десантироваться в Крыму
РИА Новости: СБУ взимают деньги с простых украинцев, бегущих из районов боевых действий
Спикер ВСУ Игнат: Россия может максимально выпустить по Украине 50 — 70 ракет
Newsweek: Маск оказал России огромную услугу
Новые седаны, лифтбеки, пикапы и другие новинки Changan для России: Модельный ряд расширится до 14 моделей
NYT: для контрнаступления Киеву не хватит танков и артиллерии
Категорически нет: Какой водой можно, а какой нельзя поливать растения на участке
Солдат ВСУ заявил, что азиатские наёмники снимают скальпы с военных ВС РФ

Chery планирует локализовать производство автомобилей в России: Изучение возможностей партнерства

1:26
Авто

Chery, китайский производитель автомобилей, стремится локализовать свое производство в России. В интервью РИА Новости президент марки Чжан Гуйбинь раскрыл планы по развитию партнерства и локализации. В настоящее время компания изучает оптимальный путь локализации, рассматривая как строительство собственного завода, так и использование существующих мощностей в России. Кроме того, в ближайшем будущем бренд планирует расширить свой модельный ряд.

Chery планирует локализовать производство автомобилей в России: Изучение возможностей партнерства

Изучение возможностей партнерства

Chery уже некоторое время рассматривает возможность локализации своего производства в России. В настоящее время компания рассматривает несколько предложений от производственных площадок. По словам главы компании, рассматриваемые варианты включают строительство собственного завода или использование существующих мощностей на основе партнерских соглашений.

Новые гибридные модели для России

В то же время китайский бренд планирует в ближайшее время вывести на российский рынок новую линейку гибридных автомобилей. Все модели будут построены на новой модульной платформе, которая была представлена на Шанхайском автосалоне. Ожидается, что новая линейка предложит российскому рынку несколько новых моделей и является частью глобальной стратегии Chery по расширению своего присутствия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Chery Tiggo 8 -стоит ли осваивать автосервисам "китайцев"? Технический обзор всех будущих "болячек"
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
РВ: спецназ ВС РФ уничтожил отступающую бронетехнику НАТО в районе Водяного под Донецком
ВС РФ уничтожили убегающую колонну техники НАТО
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
Названа причина падение боеприпаса Су-34 на Белгород
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
Последние материалы
MG запускает плагин-гибрид в Мексике, в будущем планируется выпуск новых автомобилей
РВ: псковские десантники уничтожают орудия НАТО в лесу под Кременной
Дудчак: запрет G7 на экспорт в Россию нанесёт удар по уже слабой экономике Евросоюза
Rzeczpospolita: Польша и Украина постепенно превращаются в единое государство
Предварительный показ компактного пикапа Ram Rampage для Бразилии
Глава разведки Украины Буданов отреагировал на свой заочный арест в России: "Мне приятно"
Tesla повышает цены на Model S, X в США после падения акций
Lexus LM лидирует на рынке роскошных минивэнов
В США задержали брата звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой по подозрению в убийстве
WP: Россия пытается создать антивоенную коалицию в Германии, чтобы остановить поставки оружия Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников