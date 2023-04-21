Chery планирует локализовать производство автомобилей в России: Изучение возможностей партнерства

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Chery, китайский производитель автомобилей, стремится локализовать свое производство в России. В интервью РИА Новости президент марки Чжан Гуйбинь раскрыл планы по развитию партнерства и локализации. В настоящее время компания изучает оптимальный путь локализации, рассматривая как строительство собственного завода, так и использование существующих мощностей в России. Кроме того, в ближайшем будущем бренд планирует расширить свой модельный ряд.

Изучение возможностей партнерства

Chery уже некоторое время рассматривает возможность локализации своего производства в России. В настоящее время компания рассматривает несколько предложений от производственных площадок. По словам главы компании, рассматриваемые варианты включают строительство собственного завода или использование существующих мощностей на основе партнерских соглашений.

Новые гибридные модели для России

В то же время китайский бренд планирует в ближайшее время вывести на российский рынок новую линейку гибридных автомобилей. Все модели будут построены на новой модульной платформе, которая была представлена на Шанхайском автосалоне. Ожидается, что новая линейка предложит российскому рынку несколько новых моделей и является частью глобальной стратегии Chery по расширению своего присутствия.

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