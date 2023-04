Новые седаны, лифтбеки, пикапы и другие новинки Changan для России: Модельный ряд расширится до 14 моделей

Changan планирует предложить "самый широкий модельный ряд в России", включающий 14 моделей, таких как три седана, лифтбек, два кроссовера, пикап и новейший полностью электрический внедорожник Avatr 11, сообщает портал Chinese Automotive со ссылкой на модельный план бренда. Одна из моделей, CS75 FL, будет снята с производства в 2023 году, в результате чего у компании останется 14 моделей.

В линейку войдут несколько популярных моделей, таких как CS35 Plus, CS75 FL, CS55, CS35 Plus New, CS55 Plus, Uni-K, Uni-V, кроссовер-купе CS85 и флагманский внедорожник CS95. Новые CS35 Plus и CS55 Plus заменят своих предшественников, а CS75 FL будет снят с производства к концу 2023 года.

Согласно последней информации, Changan также представит в России седаны Eado Plus, Alsvin и Raeton Plus, лифтбек Lamore, кроссоверы CS75 Plus и Uni-T, пикап Hunter Plus и полностью электрический автомобиль Avatr 11.

Uni-T будет доступен в нескольких версиях, включая вариант 2024 модельного года. Пикап Hunter Plus будет доступен в двух версиях, F70 и P201.

Седан Eado Plus приедет в Россию с 1,4-литровым турбированным двигателем, а четырехдверный Alsvin будет оснащаться 1,5-литровым атмосферным двигателем. Третий седан в линейке, Raeton Plus, станет флагманской моделью, однако никаких подробностей о нем пока нет.

Самая интересная модель в этом списке — Avatr 11, футуристический кроссовер на батарейках размером с BMW X6, разработанный Changan в сотрудничестве с Huawei и производителем батарей CATL.

