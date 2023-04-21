Hongqi выходит на российский рынок с двумя моделями: Что мы о них знаем

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Китайский производитель автомобилей Hongqi собирается начать продажи двух моделей в России в 2023 году: седана H9 и кроссовера E-HS9. Обе модели упоминаются на официальном российском сайте компании, который недавно был запущен. На сайте представлена информация о H9 и E-HS9, а также возможность записаться на тест-драйв.

Этот модельный ряд несколько отличается от того, что предсказывали инсайдеры — по их информации, первой премиальной моделью от китайского бренда, которая будет запущена в России, должен был стать кроссовер HS5, который уже получил одобрение в качестве типа транспортного средства.

Hongqi H9

Седан H9 призван заменить в России премиальные модели ушедшего "немецкого трио", такие как BMW 7 серии. Hongqi H9 построен на заднеприводной платформе с продольно расположенным двигателем. Седан оснащается гибридной системой mild-hybrid на базе 2,0-литрового турбированного четырехцилиндрового двигателя с 48-вольтовым стартер-генератором (252 лошадиные силы) или 3,0-литрового V6.

Оба варианта поставляются с трансмиссией с двойным сцеплением. В сертификате, который седан получил в России, упоминается только 2,0-литровый двигатель, развивающий 180 киловатт (245 лошадиных сил) и работающий в паре с коробкой передач с двойным сцеплением.

Hongqi E-HS9

С другой стороны, Hongqi E-HS9 доступен для покупки в России с прошлого года — дилеры импортируют этот роскошный электрический кроссовер в Россию по запросу. На официальном сайте указано, что E-HS9 будет предлагаться в двух версиях.

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