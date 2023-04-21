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Предварительный показ компактного пикапа Ram Rampage для Бразилии

1:40
Авто

Долгожданный пикап Ram начального уровня официально дебютирует в Бразилии после нескольких месяцев слухов. Грузовик, который, по слухам, будет называться Rampage, был разработан совместно командами из Бразилии и США. Он будет располагаться в нижней части модельного ряда Ram и будет иметь однообъемную конструкцию.

Предварительный показ компактного пикапа Ram Rampage для Бразилии

Предварительный видеоролик, выпущенный брендом Stellantis, показывает, что Rampage будет черпать вдохновение из полноразмерной модели 1500. Решетка радиатора будет иметь заметную эмблему "RAM", а фары будут напоминать 1500. Задняя дверь грузовика будет оснащена встроенным спойлером, а на капоте с обеих сторон будут эмблемы "RAM TURBO".

Ram еще не раскрыл интерьер грузовика, и модель, показанная на видео, может быть более высокого уровня отделки. Однако ожидается, что базовые модели будут иметь более простой дизайн.

Источники предполагают, что Rampage будет иметь общую архитектуру с Jeep Commander, Alfa Romeo Tonale и Dodge Hornet. В результате ожидается, что он будет иметь однообъемную конструкцию, а не кузов на раме.

Бразильский сайт Autos Segredos сообщает, что уменьшенный 1500 будет иметь длину 197 дюймов, ширину 73 дюйма и высоту 71 дюйм. Для сравнения, длина Ford Maverick, который также имеет кузовную конструкцию, составляет около 200 дюймов, ширина — 73 дюйма, а высота — 69 дюймов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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