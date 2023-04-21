Предварительный показ компактного пикапа Ram Rampage для Бразилии

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Долгожданный пикап Ram начального уровня официально дебютирует в Бразилии после нескольких месяцев слухов. Грузовик, который, по слухам, будет называться Rampage, был разработан совместно командами из Бразилии и США. Он будет располагаться в нижней части модельного ряда Ram и будет иметь однообъемную конструкцию.

Предварительный видеоролик, выпущенный брендом Stellantis, показывает, что Rampage будет черпать вдохновение из полноразмерной модели 1500. Решетка радиатора будет иметь заметную эмблему "RAM", а фары будут напоминать 1500. Задняя дверь грузовика будет оснащена встроенным спойлером, а на капоте с обеих сторон будут эмблемы "RAM TURBO".

Ram еще не раскрыл интерьер грузовика, и модель, показанная на видео, может быть более высокого уровня отделки. Однако ожидается, что базовые модели будут иметь более простой дизайн.

Источники предполагают, что Rampage будет иметь общую архитектуру с Jeep Commander, Alfa Romeo Tonale и Dodge Hornet. В результате ожидается, что он будет иметь однообъемную конструкцию, а не кузов на раме.

Бразильский сайт Autos Segredos сообщает, что уменьшенный 1500 будет иметь длину 197 дюймов, ширину 73 дюйма и высоту 71 дюйм. Для сравнения, длина Ford Maverick, который также имеет кузовную конструкцию, составляет около 200 дюймов, ширина — 73 дюйма, а высота — 69 дюймов.

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