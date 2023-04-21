Tesla повышает цены на Model S, X в США после падения акций

Компания Tesla объявила о повышении цен на свои автомобили Model S и X в США в связи с тем, что уценка, проведенная ранее в этом году, повлияла на ее прибыльность и акции.
Компания повысила цену на каждый вариант своих высококлассных моделей на 2 500 долларов, что представляет собой увеличение стоимости седана и спортивного автомобиля на 2-3%. В результате стартовая цена Model S и X теперь составляет 87 490 долларов и 97 490 долларов соответственно.
Недавнее повышение цен все еще оставляет автомобили дешевле, чем их стоимость в конце первого квартала, когда Tesla снизила цены на весь модельный ряд, что негативно сказалось на марже прибыли.
Последние изменения в ценообразовании были введены всего через два дня после того, как Tesla во второй раз в этом месяце снизила цены на внедорожник Model Y и седан Model 3, которые пользуются более высоким спросом, чем Model S и X.
Заявление генерального директора Tesla Илона Маска в среду, в котором он предположил, что компания продолжит снижать цены для повышения спроса, оказало значительное влияние на акции компании.
В четверг акции Tesla резко упали на 9,7%, что стало самым значительным падением с 3 января. Однако акции немного восстановились, поднявшись на 1,8% перед началом регулярных торгов в пятницу.
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