Tesla повышает цены на Model S, X в США после падения акций

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Tesla объявила о повышении цен на свои автомобили Model S и X в США в связи с тем, что уценка, проведенная ранее в этом году, повлияла на ее прибыльность и акции.

Компания повысила цену на каждый вариант своих высококлассных моделей на 2 500 долларов, что представляет собой увеличение стоимости седана и спортивного автомобиля на 2-3%. В результате стартовая цена Model S и X теперь составляет 87 490 долларов и 97 490 долларов соответственно.

Недавнее повышение цен все еще оставляет автомобили дешевле, чем их стоимость в конце первого квартала, когда Tesla снизила цены на весь модельный ряд, что негативно сказалось на марже прибыли.

Последние изменения в ценообразовании были введены всего через два дня после того, как Tesla во второй раз в этом месяце снизила цены на внедорожник Model Y и седан Model 3, которые пользуются более высоким спросом, чем Model S и X.

Заявление генерального директора Tesla Илона Маска в среду, в котором он предположил, что компания продолжит снижать цены для повышения спроса, оказало значительное влияние на акции компании.

В четверг акции Tesla резко упали на 9,7%, что стало самым значительным падением с 3 января. Однако акции немного восстановились, поднявшись на 1,8% перед началом регулярных торгов в пятницу.

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