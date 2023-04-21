Алкозамок не даст завести двигатель: кому и зачем он нужен?

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Давайте начнем с того, что алкозамок (или алкоблокиратор) — это устройство, которое используется для контроля трезвости водителя. Оно интегрируется в систему зажигания автомобиля и запрашивает у водителя тест перед запуском двигателя.

Если в выдыхаемом водителем воздухе обнаруживается алкоголь, то устройство блокирует запуск двигателя. Кроме того, алкозамок можно настроить таким образом, чтобы он запрашивал повторный тест через заданный или случайный интервал времени в процессе поездки.

В Европейском союзе и Соединенных Штатах алкозамки являются частью программ по снижению травматизма на дорогах. Они устанавливаются на транспортные средства людей, ранее лишенных водительских удостоверений и снова начинающих управление транспортом. Почти все виды пассажирского транспорта во Франции оборудованы алкозамками. Практически по всему миру алкозамки устанавливаются на грузовые автомобили, особенно те, которые используются в перевозках опасных грузов.

В России, например, автопарк транспортной компании "АВТЭК", одного из лидеров отечественного рынка автомобильных перевозок нефтепродуктов, оснащен алкоблокираторами. Крупные логистические компании, таксопарки, каршеринг и другие предприятия все чаще оснащают свой транспорт этим устройством.

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